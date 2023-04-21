Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:02
По словам юриста, в законе прописана процедура вручения повестки гражданину. Повестки направляются военным комиссариатом по почте — заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства или пребывания.
Также повестки могут вручаться работниками военного комиссариата и руководителями или ответственными за военно-учетную работу лицами по месту учебы, работы гражданина.
«Про место вручения повестки в законе не сказано ничего. Это означает, что если вышеперечисленные лица встретят гражданина в общественном пространстве, в том числе и на улице, то имеют полное право вручить повестку», — отмечает Антон Габович.
Собеседник добавляет, что круг лиц, которые правомочны вручать повестку, определен федеральным законом о воинской обязанности и военной службе.
Ранее RostovGazeta выясняла, что нового принесет ростовчанам закон об электронных повестках.