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Юрист Габович разъяснил, могут ли вручить повестку на улице в Ростовской области

21 апреля 2023, 12:00
Фото: 1MI
Юрист Габович разъяснил, могут ли вручить повестку на улице в Ростовской области
Законом не прописано место вручения повестки, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

По словам юриста, в законе прописана процедура вручения повестки гражданину. Повестки направляются военным комиссариатом по почте — заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства или пребывания.

Также повестки могут вручаться работниками военного комиссариата и руководителями или ответственными за военно-учетную работу лицами по месту учебы, работы гражданина.

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«Про место вручения повестки в законе не сказано ничего. Это означает, что если вышеперечисленные лица встретят гражданина в общественном пространстве, в том числе и на улице, то имеют полное право вручить повестку», — отмечает Антон Габович.

Собеседник добавляет, что круг лиц, которые правомочны вручать повестку, определен федеральным законом о воинской обязанности и военной службе.

Ранее RostovGazeta выясняла, что нового принесет ростовчанам закон об электронных повестках. 

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