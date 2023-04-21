rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Изображение материала

Житель Ростовской области совращал школьниц в соцсетях по всей России

21 апреля 2023, 13:47
Фото: amir appel/CC BY 2.0/flickr.com
Житель Ростовской области совращал школьниц с помощью соцсетей по всей России

Жителя Ростова обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности малолетних

Жителя Ростовской области обвиняют в совращении несовершеннолетних и распространении порнографических материалов с детьми, рассказали в Следственном комитете.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Ростовской области. Его обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности детей и обороте порнографических материалов с их участием.

Свою преступную деятельность мужчина осуществлял с 2020 по 2022 год. В соцсетях он знакомился с маленькими девочками, после чего предлагал им продолжить общение в мессенджерах. Там он отправлял детям сообщения интимного характера.

Пострадавшим  девочкам от 9 до 14 лет. Они проживают в Ростовской, Орловской, Брянской, Новосибирской и Курской областях.

Москвича осудили на 17 лет в Ростове-на-Дону за 8-летние съемки порно с детьми
Узнать подробнее

Также следователям стало известно, что мужчина хранил и распространял порнографические материалы с участием детей.

Свою вину подозреваемый полностью признал. Теперь судьбу педофила решит суд.

Ранее ростовский педофил совращал семиклассника из Самары в Интернете.

Читайте также:
Блогер Гаспар Авакян заявил, что поймал педофила в РостовеРостовский педофил совращал семиклассника из Самары в ИнтернетеСтали известны подробности дела сектанта-педофила из Ростова
#Виктория Прутковская#Происшествия#Преступность в Ростовской области#Преступления против детей в Ростовской области#Педофилы в Ростовской области#Общество#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Ростовские казаки заявили, что не отсиживаются в «теплом тылу» зоны СВО
Сегодня, 12:57
Ростовский депутат Бородай рассказал, когда именно начнется контрнаступление ВСУ
Сегодня, 12:56
Водитель лишился ног, засмотревшись на работу пожарных в Ростовской области
Сегодня, 12:29
Жителей в Ростовской области предупредили об ухудшениях качества воды в апреле
Сегодня, 12:27
Юрист Габович разъяснил, могут ли вручить повестку на улице в Ростовской области
Сегодня, 12:00
В Ростове автобусы вернулись к работе по зимнему расписанию после жалобы
Сегодня, 06:35