Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Ростовской области. Его обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности детей и обороте порнографических материалов с их участием.
Свою преступную деятельность мужчина осуществлял с 2020 по 2022 год. В соцсетях он знакомился с маленькими девочками, после чего предлагал им продолжить общение в мессенджерах. Там он отправлял детям сообщения интимного характера.
Пострадавшим девочкам от 9 до 14 лет. Они проживают в Ростовской, Орловской, Брянской, Новосибирской и Курской областях.
Также следователям стало известно, что мужчина хранил и распространял порнографические материалы с участием детей.
Свою вину подозреваемый полностью признал. Теперь судьбу педофила решит суд.
Ранее ростовский педофил совращал семиклассника из Самары в Интернете.