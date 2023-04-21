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Жителей в Ростовской области предупредили об ухудшениях качества воды в апреле

21 апреля 2023, 12:27
Фото: 1MI
Жителей в Ростовской области предупредили об ухудшениях качества воды в апреле
В Новошахтинске оказалась превышена предельно допустимая концентрация мутности в питьевой воде, сообщили в мэрии.

Речь идет о воде, которая находится в водохранилище и затем подается на очистные сооружения. В результате были приняты меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации, в том числе увеличили количество проверок и дозировку коагулянта.

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Вместе с этим проводятся работы по очистке и дезинфекции сооружений. Местных жителей попросили пока использовать фильтры для очистки воды или употреблять бутилированную воду.

Ранее жительница в Каменске-Шахтинском покрылась огромными пятнами из-за воды. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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