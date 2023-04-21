Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Речь идет о воде, которая находится в водохранилище и затем подается на очистные сооружения. В результате были приняты меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации, в том числе увеличили количество проверок и дозировку коагулянта.
Вместе с этим проводятся работы по очистке и дезинфекции сооружений. Местных жителей попросили пока использовать фильтры для очистки воды или употреблять бутилированную воду.
Ранее жительница в Каменске-Шахтинском покрылась огромными пятнами из-за воды. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.