Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
По данным управления, 9 мая у всех подразделений будет выходной, из-за чего сдать на водительские права не получится. Прием граждан начнется с 10 числа в обычном режиме.
«Тем, кто хочет заранее получить госуслуги, стоит записаться на прием, чтобы не создавать массовое скопление людей возле регистрационно-экзаменационных подразделений», — попросили в УГИБДД.
Ранее стало известно, что шествие «Бессмертного полка» на 9 Мая могут заменить пробегом на сельхозтехнике на Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.