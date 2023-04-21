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Жители в Ростовской области 9 мая не смогут сдать на права

21 апреля 2023, 10:46
Фото: 1MI
Жители в Ростовской области 9 мая не смогут сдать на права
В Ростовской области 9 мая не будут работать регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции, сообщили в региональном УГИБДД.

По данным управления, 9 мая у всех подразделений будет выходной, из-за чего сдать на водительские права не получится. Прием граждан начнется с 10 числа в обычном режиме.

«Тем, кто хочет заранее получить госуслуги, стоит записаться на прием, чтобы не создавать массовое скопление людей возле регистрационно-экзаменационных подразделений», — попросили в УГИБДД.

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Ранее стало известно, что шествие «Бессмертного полка» на 9 Мая могут заменить пробегом на сельхозтехнике на Дону. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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