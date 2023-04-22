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Posted 22 апреля 11:13

Published 22 апреля 11:13

Modified 22 апреля 11:15

Updated 22 апреля 11:15

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Донская компания «Ломпром Шахты» выставила на торги долги на сумму 2,17 млрд рублей

22 апреля 2023, 11:13
Фото: pxhere.com
Донская компания «Ломпром Шахты» выставила на торги долги на сумму 2,17 млрд рублей
В Ростовской области конкурсный управляющий «Ломпром Шахты» ищет покупателей для дебиторской задолженности компании, объявление появилось на портале единого реестра сведений о банкротстве.

В пятницу, 14 апреля, на портале ЕФРСБ появилось объявлении о проведении торгов, размещенное конкурсным управляющим Сергеем Кузнецовым.

Всего на продажу выставили три лота, которые представляют собой дебиторскую задолженность к ООО «Донские Биотехнологии», Вадиму Варшавскому и Павлу Гарнецу.

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В заявке указано, что начальная стоимость первой дебиторской задолженности ООО «Донские Биотехнологии» составляет 900 тысяч рублей, задолженности Варшавскому — 49,3 миллиона рублей. Большая часть суммы пришлась на задолженность Гарнецу — более 2,11 миллиарда рублей.

Подать заявку на участие в торгах можно до 10 июня.

Ранее у обанкротившегося «Ломпром Ростов» нашли имущества на 903 миллиона рублей.

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