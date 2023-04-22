Донская компания «Ломпром Шахты» выставила на торги долги на сумму 2,17 млрд рублей

Posted 22 апреля 11:13
Published 22 апреля 11:13
Modified 22 апреля 11:15
Updated 22 апреля 11:15
В пятницу, 14 апреля, на портале ЕФРСБ появилось объявлении о проведении торгов, размещенное конкурсным управляющим Сергеем Кузнецовым.
Всего на продажу выставили три лота, которые представляют собой дебиторскую задолженность к ООО «Донские Биотехнологии», Вадиму Варшавскому и Павлу Гарнецу.
В заявке указано, что начальная стоимость первой дебиторской задолженности ООО «Донские Биотехнологии» составляет 900 тысяч рублей, задолженности Варшавскому — 49,3 миллиона рублей. Большая часть суммы пришлась на задолженность Гарнецу — более 2,11 миллиарда рублей.
Подать заявку на участие в торгах можно до 10 июня.
Ранее у обанкротившегося «Ломпром Ростов» нашли имущества на 903 миллиона рублей.