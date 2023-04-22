Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Речь идет о мероприятии «Ростовское кольцо», участники которого пробегут по нескольким улицам города. Ограничения в этот день будут вводить поэтапно.
Вначале движение перекроют на Театральной площади, Большой Садовой, проспекте Ворошиловский, Ворошиловском мосту и улице Левобережной. Проехать нельзя будет с 09.00 мск до 09.40.
После этого ограничения введут в районе стадиона «Ростов-Арена», а также на улице Седова, проспекте Богатяновский спуск, улицах Нижнебульварная, Береговая и проспекте Сиверса. Эти меры продлятся с 10.10 до 11.15.
С 11.40 до 12.25 закроют проезд на улицах Профсоюзная, Балакирева, МОПРа, Международная, Портовая, проспекте Стачки. После этого перекроют проезд на Гагарина, проспекте Ворошиловский, улице Варфоломеева, Чехова, Текучева и 1-й Конной Армии.
С 14.10 до 15.00 ограничат проезд по Шолохова, Щаденко, Щедрина и Вересаева.
Ранее стало известно, что движение транспорта ограничат рядом со старым автовокзалом в Ростове.