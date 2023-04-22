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Движение перекроют в Ростове-на-Дону из-за пробега с утра 23 апреля

22 апреля 2023, 06:24
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону из-за проведения легкоатлетического пробега ограничат движение по нескольким улицам 23 апреля, сообщили в Гидрометцентре.

Речь идет о мероприятии «Ростовское кольцо», участники которого пробегут по нескольким улицам города. Ограничения в этот день будут вводить поэтапно.

Вначале движение перекроют на Театральной площади, Большой Садовой, проспекте Ворошиловский, Ворошиловском мосту и улице Левобережной. Проехать нельзя будет с 09.00 мск до 09.40.

После этого ограничения введут в районе стадиона «Ростов-Арена», а также на улице Седова, проспекте Богатяновский спуск, улицах Нижнебульварная, Береговая и проспекте Сиверса. Эти меры продлятся с 10.10 до 11.15.

Движение транспорта ограничат рядом со старым автовокзалом в Ростове
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С 11.40 до 12.25 закроют проезд на улицах Профсоюзная, Балакирева, МОПРа, Международная, Портовая, проспекте Стачки. После этого перекроют проезд на Гагарина, проспекте Ворошиловский, улице Варфоломеева, Чехова, Текучева и 1-й Конной Армии.

С 14.10 до 15.00 ограничат проезд по Шолохова, Щаденко, Щедрина и Вересаева.

Ранее стало известно, что движение транспорта ограничат рядом со старым автовокзалом в Ростове.
 

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