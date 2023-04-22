Логвиненко: «Администрация Ростова-на-Дону и «Опора России» будут работать сообща»

По словам Алексея Логвиненко, на сегодняшний день большое число юридических лиц не заключает договоры на вывоз мусора. По данным регионального оператора, по состоянию на 1 марта таких компаний в донской столице было не менее 50% от общего числа. Так, за первый квартал 2023 года в ходе мониторинга и инвентаризации выявлено 1286 юридических лиц и ИП без договоров на вывоз мусора, в том числе 131 субъект осуществлял деятельность без договоров с региональным оператором с 2020 года. В результате отходы они складывают в контейнеры жителей, либо пользуются услугами, так называемых, серых перевозчиков, что недопустимо.