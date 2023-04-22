Логвиненко: «Администрация Ростова-на-Дону и «Опора России» будут работать сообща»

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В рамках церемонии был дан старт новому этапу деловых отношений. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве между администрацией города и Ростовским областным отделением общественной организации.
«Уверен, наше взаимодействие в сферах предпринимательской деятельности, промышленного производства и торговли на территории донской столицы будет конструктивным и разноплановым», - отметил Алексей Логвиненко.
Сегодня «Опора России» - крупнейшее в Ростовской области объединение, отделения которого открыты в 35 муниципальных образованиях Дона. «Опора России» является площадкой конструктивного диалога и взаимодействия предпринимательским сообществом, властью, контролирующими органами и объектами инфраструктуры по поддержке бизнеса.
На площадке нового офиса вместе с прокурором Ростова-на-Дону Олегом Фрикелем, региональным оператором «Чистый город» и предпринимателями состоялся круглый стол по актуальному для города вопросу – соблюдения правил благоустройства, в том числе уклонения от заключения договоров на вывоз твердых коммунальных отходов.
По словам Алексея Логвиненко, на сегодняшний день большое число юридических лиц не заключает договоры на вывоз мусора. По данным регионального оператора, по состоянию на 1 марта таких компаний в донской столице было не менее 50% от общего числа. Так, за первый квартал 2023 года в ходе мониторинга и инвентаризации выявлено 1286 юридических лиц и ИП без договоров на вывоз мусора, в том числе 131 субъект осуществлял деятельность без договоров с региональным оператором с 2020 года. В результате отходы они складывают в контейнеры жителей, либо пользуются услугами, так называемых, серых перевозчиков, что недопустимо.
«Это факторы, которые приводят к образованию новых свалок и перенакоплению мусора на контейнерных площадках. А «излишки» региональному оператору приходится вывозить за свой счет. Между тем, все собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключать договоры на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором в соответствии с федеральным законодательством. Наличие договоров позволяет легализовать реальные объемы мусора и поддерживать чистоту на контейнерных площадках. Словом, нам есть над чем работать, - подчеркнул Алексей Логвиненко.
Представители бизнес-сообщества пообещали провести разъяснительную работу в предпринимательской среде по данному вопросу.
Глава администрации Ростова-на-Дону поручил департаменту ЖКХ и энергетики помочь выстроить конструктивные отношения между бизнесом и региональным оператором.
Ранее Российский экологический оператор (РЭО) в рамках цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном» провел в российских школах и колледжах уроки по обращению с отходами. В занятиях, которые посетили 17,5 млн школьников, использовались материалы «Зеленой школы». Молодежь решала интерактивные задания на тему утилизации отходов. Кроме того, они узнали много информации и о самой отрасли по обращению с ТКО, экологических акциях, а также о раздельном сборе мусора в России.