Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
В понедельник, 24 апреля, электричества не будет на улицах Малюгиной, 2-я Плановая, Полторацкого, в переулках Халтуринский и Гвардейский. Ограничения также введут по улицам Металлургическая, Физкультурная, Червоноармейская, Активная, Образцовая, Закруткина, Мясникова, Советская, 13-я линия, 15-я линия, 17-я линия, 19-я линия.
Во вторник обесточат улицы 21-я линия, 23-я линия, Мясникова, Дундича, Калужская, Глинки, Мурманская, Камская, Волжская, Брестская. В среду электричества не будет на улицах Курчатова, Молодежная, 12 декабря, Конституционная, Щербакова, Арефьева, Краеведческая, Кржижановского, Новостроевская, Каменогорская, Пахотная, в переулках Красных партизан, Валдайский, Цусимский, Кузнецкстроевский, Таллинский.
В четверг это коснется улиц Металлургическая, Физкультурная, Червоноармейская, Активная, Образцовая. В пятницу обесточат улицы 2-ая Киргизская, Казахская, переулки Обский, Уральский и Ухтомский.