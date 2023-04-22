В понедельник, 24 апреля, электричества не будет на улицах Малюгиной, 2-я Плановая, Полторацкого, в переулках Халтуринский и Гвардейский. Ограничения также введут по улицам Металлургическая, Физкультурная, Червоноармейская, Активная, Образцовая, Закруткина, Мясникова, Советская, 13-я линия, 15-я линия, 17-я линия, 19-я линия.