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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 24 и по 30 апреля

22 апреля 2023, 04:57
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на следующей неделе запланированы отключения электричества, которые пройдут с 24 и 30 апреля, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 24 апреля, электричества не будет на улицах Малюгиной, 2-я Плановая, Полторацкого, в переулках Халтуринский и Гвардейский. Ограничения также введут по улицам Металлургическая, Физкультурная, Червоноармейская, Активная, Образцовая, Закруткина, Мясникова, Советская, 13-я линия, 15-я линия, 17-я линия, 19-я линия.

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Во вторник обесточат улицы 21-я линия, 23-я линия, Мясникова, Дундича, Калужская, Глинки, Мурманская, Камская, Волжская, Брестская. В среду электричества не будет на улицах Курчатова, Молодежная, 12 декабря, Конституционная, Щербакова, Арефьева, Краеведческая, Кржижановского, Новостроевская, Каменогорская, Пахотная, в переулках Красных партизан, Валдайский, Цусимский, Кузнецкстроевский, Таллинский.

В четверг это коснется улиц Металлургическая, Физкультурная, Червоноармейская, Активная, Образцовая. В пятницу обесточат улицы 2-ая Киргизская, Казахская, переулки Обский, Уральский и Ухтомский. 

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