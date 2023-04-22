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Многокилометровая пробка растянулась на трассе «Ростов — Таганрог» 22 апреля

22 апреля 2023, 16:10
Фото: 92.mchs.gov.ru
Многокилометровая пробка растянулась на трассе «Ростов — Таганрог» 22 апреля. Фото для иллюстрации
В Ростовской области на трасс А-280 между Ростовом и Таганрогом возникла почти семикилометровая пробка, причиной этого стало ДТП, подробностями поделились в пресс-службе УГИБДД региона.

Вечером 22 апреля от дончан стали поступать сообщения о затрудненном движении на трассе А-280 в границах Пятихатки и Мержаново между 37-м и 43-м километрами трассы. «Яндекс.Карты» показали, что путь по этому участку трассы займет не менее 40 минут из-за возникшей пробки.

Фото: Яндекс. Карты

В ГИБДД прокомментировали ситуацию и сообщили, что в 14.50 мск на 41-м километре трассы «Ростов-Таганрог» произошла массовая авария. Водитель грузовика не выдержал необходимую дистанцию и врезался в маршрутный автобус, который по инерции въехал в автобус, что ехал перед ним.

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Все транспортные средства повреждены, однако ни пассажиры, ни водители не пострадали. Итогом аварии стал только дорожный затор по направлению к Таганрогу протяженность 6,4 километра.

Ранее в Ростове авария унесла жизни двух пешеходов.

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