Многокилометровая пробка растянулась на трассе «Ростов — Таганрог» 22 апреля

В ГИБДД прокомментировали ситуацию и сообщили, что в 14.50 мск на 41-м километре трассы «Ростов-Таганрог» произошла массовая авария. Водитель грузовика не выдержал необходимую дистанцию и врезался в маршрутный автобус, который по инерции въехал в автобус, что ехал перед ним.