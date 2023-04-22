Многокилометровая пробка растянулась на трассе «Ростов — Таганрог» 22 апреля

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
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Updated Сегодня, 16:12
Вечером 22 апреля от дончан стали поступать сообщения о затрудненном движении на трассе А-280 в границах Пятихатки и Мержаново между 37-м и 43-м километрами трассы. «Яндекс.Карты» показали, что путь по этому участку трассы займет не менее 40 минут из-за возникшей пробки.
В ГИБДД прокомментировали ситуацию и сообщили, что в 14.50 мск на 41-м километре трассы «Ростов-Таганрог» произошла массовая авария. Водитель грузовика не выдержал необходимую дистанцию и врезался в маршрутный автобус, который по инерции въехал в автобус, что ехал перед ним.
Все транспортные средства повреждены, однако ни пассажиры, ни водители не пострадали. Итогом аварии стал только дорожный затор по направлению к Таганрогу протяженность 6,4 километра.
Ранее в Ростове авария унесла жизни двух пешеходов.