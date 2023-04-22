Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
В субботу, 22 апреля, стало известно, чем закончилась всколыхнувшая ростовчан история с нападением автомобилиста на играющего в мяч ребенка.
Напомним, что в марте 2023 года в соцсетях появилось видео, на котором взрослый мужчина напал на мальчика, игравшего в футбол с друзьями, ударил его ногой по ягодицам, после чего зарядил по ребенку струей из перцового баллончика.
Депутат Евгений Федяев обратился в прокуратуру, где ему рассказали, что правоохранители не зафиксировали существенных правонарушений в отношении мальчика, а потому вспыльчивый ростовчанин просто выплатил штраф в размере 10 тысяч рублей.
«По мнению следователей, это не хулиганство и не грубое нарушение общественного порядка», — в заключение добавил Федяев, сообщив, что в отношении нападавшего не стали возбуждать уголовные дела.
В этот же день в Ростовской области на железнодорожных путях на ходу загорелся электровоз, который перевозил зерно. Инцидент произошел на объездной дороге в Каменске-Шахтинском. Местные жители сообщили о произошедшем в экстренные службы и направились на помощь остановившемуся локомотиву.
В пресс-службе ГУ МЧС региона рассказали, что первое сообщение о пожаре поступило в 12.40 мск, после чего к месту происшествия направили две автоцистерны. Пожар удалось потушить через час. Причины возгорания остались неизвестны, данных о пострадавших не поступало.
В Telegram-канале Горздрава Ростова-на-Дону сообщили, что врачам больницы №20 удалось спасти жизнь недоношенной новорожденной девочки. Вес малышки на момент рождения составлял всего 450 граммов, а рост не превышал 24 сантиметров.
В управлении деятельностью медорганизаций рассказали, что беременность матери девочки была проблемной и сопровождалась синдромом задержки развития плод, на 25 неделе провели преждевременные оперативные роды, чтобы спасти плод, находящийся в критическом состоянии.
Девочка находилась в крайне тяжелом состоянии, пока врачи не выявили у ребенка порок сердца и не провели необходимую операцию. Сейчас шестимесячную девочку и ее мать уже выписали, ребенок находится под наблюдением нескольких врачей.