Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Ростовчане увидели в переулке Днепровском крыс размером с кошку, что их сильно удивило. По их словам, они свободно бегают по улице и не боятся людей.
Пользователи в комментариях написали, что в этом районе большое количество крыс, особенно возле точек общепита.
«Да она на собаку целую тянет», — заявили ростовчане. Другие посчитали, что нужно завести кошек, которые начнут ловить грызунов.
Также горожане высказались о том, что аналогичная ситуация происходит и на других улицах.
Ранее ростовские ученые создали крыс-киборгов, способных почуять онкологию и взрывчатку.