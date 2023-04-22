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Ростовчане заявили о бегающих по городу крысах размером с кошку

22 апреля 2023, 05:35
Фото: 1mi
Жители Ростова-на-Дону заметили в городе крыс огромных размеров, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Ростовчане увидели в переулке Днепровском крыс размером с кошку, что их сильно удивило. По их словам, они свободно бегают по улице и не боятся людей.

Пользователи в комментариях написали, что в этом районе большое количество крыс, особенно возле точек общепита.

Ростовские ученые создали крыс-киборгов, способных почуять онкологию и взрывчатку
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«Да она на собаку целую тянет», — заявили ростовчане. Другие посчитали, что нужно завести кошек, которые начнут ловить грызунов.

Также горожане высказались о том, что аналогичная ситуация происходит и на других улицах.

Ранее ростовские ученые создали крыс-киборгов, способных почуять онкологию и взрывчатку.

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