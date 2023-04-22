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Ростовчане заявили о гибели двух человек на самокате ночью 22 апреля

22 апреля 2023, 05:09
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону произошла авария с участием самоката и автомобиля, два человека погибли, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось в ночь на субботу, 22 апреля, на пересечении Варфоломеева и Ворошиловского. По словам ростовчан, двое мужчин катались на одном самокате и столкнулись с Kia Optima.

«В аварии погибли два человека, которые были на самокате, прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть», — сказано в сообщении.

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От регионального УГИБДД информации о столкновении не поступало, она уточняется.

Ранее два человека погибли в загоревшихся после ДТП машинах в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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