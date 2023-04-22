Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Происшествие случилось в ночь на субботу, 22 апреля, на пересечении Варфоломеева и Ворошиловского. По словам ростовчан, двое мужчин катались на одном самокате и столкнулись с Kia Optima.
«В аварии погибли два человека, которые были на самокате, прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть», — сказано в сообщении.
От регионального УГИБДД информации о столкновении не поступало, она уточняется.
Ранее два человека погибли в загоревшихся после ДТП машинах в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.