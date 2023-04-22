Напомним, в начале марта в соцсетях появилась видеозапись, которая запечатлела мальчиков, играющих под окнами жилого дома. В момент игры мяч закатился под припаркованный автомобиль, из которого немедленно вышел рассерженный владелец. Он нагнал ближайшего к нему мальчика, пнул его ногой под ягодицы и опрыскал ребенка из перцового баллончика.