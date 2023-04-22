Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Напомним, в начале марта в соцсетях появилась видеозапись, которая запечатлела мальчиков, играющих под окнами жилого дома. В момент игры мяч закатился под припаркованный автомобиль, из которого немедленно вышел рассерженный владелец. Он нагнал ближайшего к нему мальчика, пнул его ногой под ягодицы и опрыскал ребенка из перцового баллончика.
Парламентарий обратился в прокуратуру Ростовской области, чтобы выяснить, чем закончилась проверка в отношении агрессивного мужчины, и узнал, что нападение на ребенка обошлось несдержанному ростовчанину в 10 тысяч рублей.
«Оказывается, пнуть чужого ребёнка ногой и брызнуть ему в лицо перцовым баллончиком, по мнению следователей, — это не хулиганство и не грубое нарушение общественного порядка», — рассказал Федяев, добавив, что правоохранительные органы не стали возбуждать в отношении злоумышленника дела о хулиганстве и побоях.
«Никто и не сомневался, что ничего не будет ему», «Это неадекватная реакция на ребенка, случайно угодившего мячом в машину. Максимум, что можно сгоряча сделать — обругать пацана, но не бить или брызгать перцем», — прокомментировали произошедшее ростовчане.