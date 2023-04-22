rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Изображение материала

Ростовчанин, обрызгавший ребенка из «перцовки», отделался штрафом в 10 тысяч рублей

22 апреля 2023, 12:56
Фото: Ростов Главный
Ростовчанин, обрызгавший ребенка из «перцовки», отделался штрафом в 10 тысяч рублей
В Ростове мужчина, пнувший и обрызгавший мальчика из перцового баллончика, заплатил штраф 10 тысяч рублей, об этом сообщил депутат Евгений Федяев в своем Telegram-канале.

Напомним, в начале марта в соцсетях появилась видеозапись, которая запечатлела мальчиков, играющих под окнами жилого дома. В момент игры мяч закатился под припаркованный автомобиль, из которого немедленно вышел рассерженный владелец. Он нагнал ближайшего к нему мальчика, пнул его ногой под ягодицы и опрыскал ребенка из перцового баллончика.

В Ростове мужчина напал на играющего ребенка с перцовым баллончиком
Узнать подробнее

Парламентарий обратился в прокуратуру Ростовской области, чтобы выяснить, чем закончилась проверка в отношении агрессивного мужчины, и узнал, что нападение на ребенка обошлось несдержанному ростовчанину в 10 тысяч рублей.

«Оказывается, пнуть чужого ребёнка ногой и брызнуть ему в лицо перцовым баллончиком, по мнению следователей, — это не хулиганство и не грубое нарушение общественного порядка», — рассказал Федяев, добавив, что правоохранительные органы не стали возбуждать в отношении злоумышленника дела о хулиганстве и побоях.

Фото: Telegram-канал Евгения Федяева

«Никто и не сомневался, что ничего не будет ему», «Это неадекватная реакция на ребенка, случайно угодившего мячом в машину. Максимум, что можно сгоряча сделать — обругать пацана, но не бить или брызгать перцем», — прокомментировали произошедшее ростовчане.

Читайте также:
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителяВ Ростове дети кирпичами разбили электросамокаты и прыснули на прохожих баллончикомВ Ростове 12-летний мальчик погиб из-за отравления газовым баллончиком
#Дети#Драка в Ростове#Нападение#Футбол в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Надежда Пустяк
Подпишитесь
В Ростовской области завоют сирены и устроят автопробег комбайнов в честь 9 Мая
Вчера, 14:53
У Таганрога появились проблемы с водоснабжением из-за строительства водовода в ДНР
Вчера, 17:39
Ростовскую модель сторож выгнал из храма в Нахичевани из-за голосовых сообщений
Вчера, 16:51
Дело возбудили на начальника из ГИБДД на Дону за попытку вывезти оружие из зоны СВО
Вчера, 15:40
Урбанист объяснил, как нужно решать проблему с общественным транспортом в Ростове
Вчера, 07:58
О подтоплениях предупредили в администрации Ростова из-за ливней на выходных
Вчера, 15:37