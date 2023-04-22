В Ростове два месяца не могут найти подрядчика для капремонта особняка Великановой

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Напомним, в первую декаду марта стало известно, что в Ростове начали поиски компании-подрядчика, которая займется капитальным ремонтом старинного особняка Великановой. Здание построили во второй половине 19 века, в настоящее время в строении находится художественное училище имени М. Б. Грекова.
Хотя заказчик предложил за работы почти 111,6 миллиона рублей, кандидаты на контракт все еще не нашлись. Сроки конкурса продлили, и теперь заявки будут принимать вплоть до 3 мая.
Если подрядчик все-таки найдется — он должен будет закончить ремонт особняка к 31 августа 2024 года.
Ранее власти рассказали, почему пришлось отозвать законопроект о повышении платы за капремонт.