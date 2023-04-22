В Ростове жители выпустили на волю 500 летучих мышей после зимовки в холодильнике

После этого жизнь дончанки круто изменилась — ее все чаще стали звать на помощь рукокрылым, из последних случаев Ольга вспомнила крупную колонию из 170 рыжих вечерниц, поселившихся в одной из ростовских больниц. Зоозащитница не только помогла вызволить животных, запененных рабочими у окна, но также отправила их в Москву на содержание другим волонтерам.