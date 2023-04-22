В Ростове жители выпустили на волю 500 летучих мышей после зимовки в холодильнике

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Портал «КП — Ростов-на-Дону» рассказал историю азовчанки Ольги Жураковской, которая посвящает свое свободное время спасению летучих мышей.
Женщина сообщила, что ее увлечение рукокрылыми началось со спасения детеныша летучих мышей во дворе своего дома. Чтобы оказать мышонку помощь, женщине пришлось изучить основы ухода за животными, когда детеныш «встал на крыло» — Ольга отпустила его и решила организовать собственную группу помощи летучим мышам.
После этого жизнь дончанки круто изменилась — ее все чаще стали звать на помощь рукокрылым, из последних случаев Ольга вспомнила крупную колонию из 170 рыжих вечерниц, поселившихся в одной из ростовских больниц. Зоозащитница не только помогла вызволить животных, запененных рабочими у окна, но также отправила их в Москву на содержание другим волонтерам.
С наступлением холодов Жураковская берет животных к себе на передержку и зимовку. Для этого у нее есть специальный холодильник с идеальными условиями для животных, предпочитающих прохладный и влажный воздух.
Кроме того, совсем недавно волонтеры собирались выпустить на волю около 500 мышей, среди которых были рыжие вечерницы, нетопыри, поздние и двухцветные кожаны. Активисты предложили случайным прохожим стать «взлетной площадкой» для летучих мышек, чтобы те могли вернуться в естественную среду обитания.
В ходе акции удалось выпустить около 470 летучих мышей, оставшиеся 30 приняли решение не улетать, а потому вторую попытку отпустить их на волю повторят позже с привлечением новых участников акции.
Ранее встревоженная соседка пожаловалась на реабилитолога летучих мышей.