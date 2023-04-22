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В Ростовской области выявили 136 дончан, заболевших коронавирусом

22 апреля 2023, 12:17
Фото: pxhere.com
В Ростовской области выявили 136 дончан, заболевших коронавирусом
В Ростовской области у 136 местных жителей диагностировали коронавирус, статистикой поделился портал Стопкоронавирус.рф.

В субботу, 22 апреля, в Ростовской области выявили еще 136 заболевших коронавирусной инфекцией, еще 19 человек госпитализировали из-за ковида. При этом с начала рабочей недели коронавирус выявили у 527 жителей Ростовской области.

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Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается достаточно стабильной, врачи и Минздрав Ростовской области предсказывают вспышку заболеваемости вирусом в мае. Это связывают с распространением нового штамма «арктур», который хоть и переносится легко здоровым населением, может угрожать людям, находящимся в группе риска.

Дончанам рекомендуется внимательно следить за своим самочувствием и не забывать проходить вакцинацию для профилактики болезни.

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