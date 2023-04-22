Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается достаточно стабильной, врачи и Минздрав Ростовской области предсказывают вспышку заболеваемости вирусом в мае. Это связывают с распространением нового штамма «арктур», который хоть и переносится легко здоровым населением, может угрожать людям, находящимся в группе риска.