Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В субботу, 22 апреля, в Ростовской области выявили еще 136 заболевших коронавирусной инфекцией, еще 19 человек госпитализировали из-за ковида. При этом с начала рабочей недели коронавирус выявили у 527 жителей Ростовской области.
Несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается достаточно стабильной, врачи и Минздрав Ростовской области предсказывают вспышку заболеваемости вирусом в мае. Это связывают с распространением нового штамма «арктур», который хоть и переносится легко здоровым населением, может угрожать людям, находящимся в группе риска.
Дончанам рекомендуется внимательно следить за своим самочувствием и не забывать проходить вакцинацию для профилактики болезни.