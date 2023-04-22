Врачи Ростова-на-Дону помогли появиться на свет девочке весом 450 граммов

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В Горздраве рассказали, что 11 октября прошлого года в больнице №20 в Ростове на свет появилась девочка весом всего 450 граммов и ростом 24 сантиметра.
Девочка родилась в результате преждевременным оперативных родов на сроке 25 недель, так как находилась в критическом состоянии. Врачи указали, что беременность сопровождалась фето-плацентарной недостаточностью и синдромом задержки развития плода.
Продолжительное время ребенок находился в крайне тяжелом и нестабильном состоянии — у новорожденной выявили врожденный порок сердца, после чего девочке провели операцию.
С четырех месяцев жизни девочка находилась в отделении патологии новорожденных, окруженная заботой врачей и мамы. И вот спустя шесть месяцев девочку выписали, ей удалось набрать вес до 4,7 килограмма.
«Домой она отправилась под наблюдение педиатра, невропатолога, офтальмолога», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростове врачи приняли роды у матери, вес ребенка которой составил 5,2 килограмма.