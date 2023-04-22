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Врачи Ростова-на-Дону помогли появиться на свет девочке весом 450 граммов

22 апреля 2023, 08:05
Фото: pxhere.com
Врачи Ростова-на-Дону помогли появиться на свет девочке весом 450 граммов
В Ростове врачи больницы №20 спасли жизнь новорожденной девочке весом 450 граммов, появившейся на свет на 25 неделе беременности матери, об этом рассказали в Telegram-канале управления координации деятельности медицинских организаций города.

В Горздраве рассказали, что 11 октября прошлого года в больнице №20 в Ростове на свет появилась девочка весом всего 450 граммов и ростом 24 сантиметра.

Девочка родилась в результате преждевременным оперативных родов на сроке 25 недель, так как находилась в критическом состоянии. Врачи указали, что беременность сопровождалась фето-плацентарной недостаточностью и синдромом задержки развития плода.

Продолжительное время ребенок находился в крайне тяжелом и нестабильном состоянии — у новорожденной выявили врожденный порок сердца, после чего девочке провели операцию.

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С четырех месяцев жизни девочка находилась в отделении патологии новорожденных, окруженная заботой врачей и мамы. И вот спустя шесть месяцев девочку выписали, ей удалось набрать вес до 4,7 килограмма.

«Домой она отправилась под наблюдение педиатра, невропатолога, офтальмолога», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростове врачи приняли роды у матери, вес ребенка которой составил 5,2 килограмма.

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