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Юрист Габович объяснил, как жителям в Ростове-на-Дону не остаться без прав

22 апреля 2023, 06:37
Фото: 1mi
Если в отношении жителя Ростова-на-Дону, который не явился в военкомат по повестке, введут ограничения, то его водительские права будут считаться недействительными, рассказал RostovGazeta юрист Антон Габович.

Он сообщил, что всего в законе предусмотрели несколько мер, которые позволят добиться явки по повестке. В том числе уклонистов ожидает запрет на регистрацию машин, поэтому поставить ее на учет или снять с него не получится.

Кроме того, могут ограничить право на управление автомобилем. Эти меры начнут действовать через 20 дней после того, как человек не пришел по повестке.

Ограничения могут ввести для всех уклонистов от службы в Ростовской области в 2023-м
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Собеседник рассказал, что ограничения можно снять, если явиться по повестке в военкомат. 

Ранее стало известно, когда ростовчане получат первые повестки через Госуслуги. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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