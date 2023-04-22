Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Он сообщил, что всего в законе предусмотрели несколько мер, которые позволят добиться явки по повестке. В том числе уклонистов ожидает запрет на регистрацию машин, поэтому поставить ее на учет или снять с него не получится.
Кроме того, могут ограничить право на управление автомобилем. Эти меры начнут действовать через 20 дней после того, как человек не пришел по повестке.
Собеседник рассказал, что ограничения можно снять, если явиться по повестке в военкомат.
Ранее стало известно, когда ростовчане получат первые повестки через Госуслуги. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.