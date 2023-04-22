Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Источники рассказали 1Rnd, что в деле о поборах с водителей на трассах региона пропало обвинение в создании ОПГ. Издание пишет, что теперь процесса с десятками подсудимых на одной скамье можно не ждать.
«С фигурантов сняли обвинения в создании группировки. Им теперь вменяют только получение взяток, но и это обвинение смягчили», — пишет издание.
Оно уточнило, что изначально фигурантам грозило до 15 лет колонии, а теперь — до 12 лет. Обвинение в создании ОПГ могло бы добавить к эти срокам минимум 10 лет.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что полицейских из Ростовской области массово отправляют под арест в апреле.