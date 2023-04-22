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Задержанным за массовые поборы в Ростовской области полицейским смягчили обвинение

22 апреля 2023, 06:56
Фото: 1mi
В Ростовской области суды начали рассматривать дела в отношении 26 сотрудников ГИБДД, которым вменяют массовые поборы, сообщают СМИ.

Источники рассказали 1Rnd, что в деле о поборах с водителей на трассах региона пропало обвинение в создании ОПГ. Издание пишет, что теперь процесса с десятками подсудимых на одной скамье можно не ждать.

«С фигурантов сняли обвинения в создании группировки. Им теперь вменяют только получение взяток, но и это обвинение смягчили», — пишет издание.

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Оно уточнило, что изначально фигурантам грозило до 15 лет колонии, а теперь — до 12 лет. Обвинение в создании ОПГ могло бы добавить к эти срокам минимум 10 лет.

Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что полицейских из Ростовской области массово отправляют под арест в апреле.

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