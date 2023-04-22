Жители Ростовской области стали массово вылечиваться от коронавируса

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Портал Стопкоронавирус.рф опубликовал данные, согласно которым в Ростовской области обнаружили более 130 заболевших коронавирусом.
Несмотря на это, показатели выздоровевших все еще превышают эти данные. Так на сегодняшний день от коронавируса излечились 134 человека, а с начала недели болезнь победили 746 пациентов. Это на 41,5% больше текущих показателей заболеваемости населения на этой неделе.
Всего в Ростовской области переболели коронавирусом более 443,8 тысячи жителей с начала пандемии.
Напоминаем, несмотря на снятие ограничений, дончанам следует оставаться осторожными и внимательными по отношению к своему здоровью, регулярно мыть руки и следить за своим самочувствием. В случае ухудшения общего состояния здоровья, появления упадка сил, температуры и болей в горле и груди, дончанам рекомендуется не заниматься самолечением, а обращаться к врачу.