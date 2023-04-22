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Жители Ростовской области стали массово вылечиваться от коронавируса

22 апреля 2023, 16:42
Фото: pxhere.com
Жители Ростовской области стали массово вылечиваться от коронавируса

В Ростовской области с 17 апреля от коронавируса выздоровели около 750 дончан

В Ростовской области объявили, что от коронавируса выздоровели 134 местных жителя, сведения об этом появились на портале статистики заболеваемости.

Портал Стопкоронавирус.рф опубликовал данные, согласно которым в Ростовской области обнаружили более 130 заболевших коронавирусом.

Несмотря на это, показатели выздоровевших все еще превышают эти данные. Так на сегодняшний день от коронавируса излечились 134 человека, а с начала недели болезнь победили 746 пациентов. Это на 41,5% больше текущих показателей заболеваемости населения на этой неделе.

Всего в Ростовской области переболели коронавирусом более 443,8 тысячи жителей с начала пандемии.

В Ростовской области выявили 136 дончан, заболевших коронавирусом
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Напоминаем, несмотря на снятие ограничений, дончанам следует оставаться осторожными и внимательными по отношению к своему здоровью, регулярно мыть руки и следить за своим самочувствием. В случае ухудшения общего состояния здоровья, появления упадка сил, температуры и болей в горле и груди, дончанам рекомендуется не заниматься самолечением, а обращаться к врачу.

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