Жители Ростовской области стали массово вылечиваться от коронавируса

Несмотря на это, показатели выздоровевших все еще превышают эти данные. Так на сегодняшний день от коронавируса излечились 134 человека, а с начала недели болезнь победили 746 пациентов. Это на 41,5% больше текущих показателей заболеваемости населения на этой неделе.