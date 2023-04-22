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Жителям Ростовской области могут запретить покупать алкоголь до 21 года

22 апреля 2023, 10:22
Фото: pxhere.com
Жителям Ростовской области могут запретить покупать алкоголь до 21 года
Жителям Ростовской области собираются поднять минимальный возраст, с которого разрешена покупка алкогольной продукции, об этом сообщили СМИ.

Портал «Известия» рассказал, что Общественная палата вынесла на обсуждение инициативу о запрете продавать крепкий алкоголь россиянам, не достигшим возраста 21 года. Предложение исходит от членов комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, источники издания уточняют, что в пакет поправок может войти и предложение о полном запрете продажи крепкого спиртного в празднике. Однако депутаты реагируют на это предложение с осторожностью из-за двух негативных факторов: возможной реакции населения на запрет и вероятность перехода рынка алкогольной продукции в нелегальный сектор.

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Инициаторы запрета рассказали, что запрет касается алкогольной продукции крепостью более 16,5 градуса, которая станет недоступна для покупки гражданами младше 21 года.

Причин у этого несколько. Во-первых, возраст выпускников школ в последнее время увеличился, что позволяет старшеклассникам легально покупать алкоголь для своего школьного окружения. Кроме того, Минздрав зафиксировал рост потребления алкоголя в России — только за 2022 год россияне стали покупать на 3,3% больше спиртного, благодаря чему объем потребляемой алкогольной продукции вырос до 226 миллионов декалитров.

Обращаем внимание на то, что соответствующие поправки в законодательство находятся на обсуждении, а законопроект, по данным источника издания, в стадии подготовки.

Ранее в Таганроге двое собутыльников запугали сотрудницу офиса МФО фонариком и получили из кассы 47 тысяч рублей.

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