Жителям Ростовской области могут запретить покупать алкоголь до 21 года

Портал «Известия» рассказал, что Общественная палата вынесла на обсуждение инициативу о запрете продавать крепкий алкоголь россиянам, не достигшим возраста 21 года. Предложение исходит от членов комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, источники издания уточняют, что в пакет поправок может войти и предложение о полном запрете продажи крепкого спиртного в празднике. Однако депутаты реагируют на это предложение с осторожностью из-за двух негативных факторов: возможной реакции населения на запрет и вероятность перехода рынка алкогольной продукции в нелегальный сектор.