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Алексей Логвиненко наградил победителей турнира «Кубок Дружбы-2023»

23 апреля 2023, 14:00
Фото: Администрация Ростова-на-дону
Алексей Логвиненко наградил победителей турнира «Кубок Дружбы-2023»
В Ростове-на-Дону состоялся четвертый международный юношеский турнир по футболу «Кубок Дружбы U-14», сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

За победы боролись восемь команд юношей 2009 года рождения, которые приехали из нескольких городов России. Свои силы также попробовали спортсмены из Минска.

Алексей Логвиненко поделился своим мнением и рассказал, что эта неделя оказалась эмоциональной для любителей футбола и была наполнена переживаниями игроков, а в целом пролетела очень быстро. Участники этих событий нашли новых друзей и оставили в памяти радостные моменты соревнований.

Первое место заняла столичная команда «Строгино», которая показала хороший футбол, а все спортсмены оказались профессионалами высокого уровня. Им вручили в качестве приза «Кубок дружбы» и один миллион рублей.

Сильными соперниками оказались игроки «Краснодара», которые до последнего пытались вырвать победу, но проиграли со счетом 1:0. В результате им достались серебряные медали турнира.

На третье место попала команда «Спартак» из Москвы, четвертое и пятое — «Зенит» и «Локомотив». За ними идут клубы «Ростов», «Сочи» и «Минск».

«Ростовчане хоть и не смогли занять призовых мест, но теперь у них есть опыт игры с лучшими клубами страны. Турнир является очень важным для донской столицы, мы будем и дальше заниматься его развитием», — уточнил Алексей Логвиненко.

Добавим, что турнир состоялся в Ростове-на-Дону в период с 17 по 22 апреля, после чего завершился яркой церемонией награждения. Предусмотрели не только основные награды, но также подарки в индивидуальных категориях.

Так, лучшим голкипером стал Максим Орлов из клуба «Краснодар», лучшим защитником — Лари Попеев из «Зенита». Лучшим полузащитником признали Тимура Адуева из «Ростова», лучшим нападающим — Артема Рогова из «Спартака», лучшим бомбардиром — Льва Попова из «Строгино».

Вместе с этим выбрали лучшего игрока турнира, которым стал Иван Овчинников из ФК «Строгино». А лучший гол забил Назар Сидельников из «Краснодара».

Следующий турнир состоится в 2024 году.

Напомним, что церемонию открытия спортивного мероприятия организовали на стадионе «Арсенал», который до этого обновили, участие в мероприятии принял глава администрации города Алексей Логвиненко. Учитывая масштаб соревнований, все трибуны оказались заполнены, так как поддержать свои команды прибыли представители лучших футбольных академий РФ и Белоруссии, а также их близкие.

При этом футбольную арену для проведения турнира готовили заранее, здесь поменяли покрытие поля и провели ремонт трибун для комфорта зрителей. Соревнования официально открыли после парада участников и творческих номеров, а игры за призовые места показывали в прямом эфире федерального телеканала «Матч! Игра».

Всего в городе этим видом спорта занимаются свыше 10 тысяч жителей, местные власти их в этом поддерживают и занимаются развитием соответствующей инфраструктуры. На постоянной основе проводится обновление полей для игры в футбол, а также площадок для занятий спортом. В текущем году возведут сразу три полноразмерных стадиона.

#Елена Янкевич
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