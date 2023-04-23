Алексей Логвиненко наградил победителей турнира «Кубок Дружбы-2023»

Всего в городе этим видом спорта занимаются свыше 10 тысяч жителей, местные власти их в этом поддерживают и занимаются развитием соответствующей инфраструктуры. На постоянной основе проводится обновление полей для игры в футбол, а также площадок для занятий спортом. В текущем году возведут сразу три полноразмерных стадиона.