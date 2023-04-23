Алексей Логвиненко наградил победителей турнира «Кубок Дружбы-2023»

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
За победы боролись восемь команд юношей 2009 года рождения, которые приехали из нескольких городов России. Свои силы также попробовали спортсмены из Минска.
Алексей Логвиненко поделился своим мнением и рассказал, что эта неделя оказалась эмоциональной для любителей футбола и была наполнена переживаниями игроков, а в целом пролетела очень быстро. Участники этих событий нашли новых друзей и оставили в памяти радостные моменты соревнований.
Первое место заняла столичная команда «Строгино», которая показала хороший футбол, а все спортсмены оказались профессионалами высокого уровня. Им вручили в качестве приза «Кубок дружбы» и один миллион рублей.
Сильными соперниками оказались игроки «Краснодара», которые до последнего пытались вырвать победу, но проиграли со счетом 1:0. В результате им достались серебряные медали турнира.
На третье место попала команда «Спартак» из Москвы, четвертое и пятое — «Зенит» и «Локомотив». За ними идут клубы «Ростов», «Сочи» и «Минск».
«Ростовчане хоть и не смогли занять призовых мест, но теперь у них есть опыт игры с лучшими клубами страны. Турнир является очень важным для донской столицы, мы будем и дальше заниматься его развитием», — уточнил Алексей Логвиненко.
Добавим, что турнир состоялся в Ростове-на-Дону в период с 17 по 22 апреля, после чего завершился яркой церемонией награждения. Предусмотрели не только основные награды, но также подарки в индивидуальных категориях.
Так, лучшим голкипером стал Максим Орлов из клуба «Краснодар», лучшим защитником — Лари Попеев из «Зенита». Лучшим полузащитником признали Тимура Адуева из «Ростова», лучшим нападающим — Артема Рогова из «Спартака», лучшим бомбардиром — Льва Попова из «Строгино».
Вместе с этим выбрали лучшего игрока турнира, которым стал Иван Овчинников из ФК «Строгино». А лучший гол забил Назар Сидельников из «Краснодара».
Следующий турнир состоится в 2024 году.
Напомним, что церемонию открытия спортивного мероприятия организовали на стадионе «Арсенал», который до этого обновили, участие в мероприятии принял глава администрации города Алексей Логвиненко. Учитывая масштаб соревнований, все трибуны оказались заполнены, так как поддержать свои команды прибыли представители лучших футбольных академий РФ и Белоруссии, а также их близкие.
При этом футбольную арену для проведения турнира готовили заранее, здесь поменяли покрытие поля и провели ремонт трибун для комфорта зрителей. Соревнования официально открыли после парада участников и творческих номеров, а игры за призовые места показывали в прямом эфире федерального телеканала «Матч! Игра».
Всего в городе этим видом спорта занимаются свыше 10 тысяч жителей, местные власти их в этом поддерживают и занимаются развитием соответствующей инфраструктуры. На постоянной основе проводится обновление полей для игры в футбол, а также площадок для занятий спортом. В текущем году возведут сразу три полноразмерных стадиона.