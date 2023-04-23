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Арт-объект с гигантскими муравьями появился в центре Ростова

23 апреля 2023, 09:45
Фото: pxhere
Арт-объект с гигантскими муравьями появился в центре Ростова
Необычный арт-объект заметили очевидцы в Ростове на улице Шаумяна, об этом они делятся в соцсетях.

Объект выполнен в виде крупных муравьев, которые «ползут» по стене дома по адресу: Шаумяна, 67. Они выглядят как живые.

«Чернобыльские что ли?» - поражаются пользователи соцсетей.

Фото: vk.com/rostov_glavniy
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Многих восхитил такой арт-объект, хотя для какого-то милее оказались улитки на Пушкинской.

«Улитки были красивее», - написала ростовчанка.

Напомним, в 2020 году в Ростове появился новый арт-объект в виде разного размера улиток, покрашенных в желтый цвет. Установлен он на Пушкинской улице.

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#Общество#Памятник#Творчество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Арт-объект в Ростове#Достопримечательности Ростова
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