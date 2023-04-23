Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Объект выполнен в виде крупных муравьев, которые «ползут» по стене дома по адресу: Шаумяна, 67. Они выглядят как живые.
«Чернобыльские что ли?» - поражаются пользователи соцсетей.
Многих восхитил такой арт-объект, хотя для какого-то милее оказались улитки на Пушкинской.
«Улитки были красивее», - написала ростовчанка.
Напомним, в 2020 году в Ростове появился новый арт-объект в виде разного размера улиток, покрашенных в желтый цвет. Установлен он на Пушкинской улице.