Posted Сегодня, 16:37
Published Сегодня, 16:37
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Житель Ростова пожаловался, что не смог воспользоваться платным модульным туалетом на набережной. Кабинки были освещены, однако при оплате посещения картой, система выдавала ошибку. «Вот вопрос: зачем это чудо было поставлено администрацией города, оно не работает, еще и на клумбах [стоит]», — заключил горожанин.
Мнение ростовчанина поддержали и другие комментаторы в соцсетях. Некоторые заявили, что система сняла у них деньги за посещение туалета, однако двери в заветные кабинки так и не открылись: «За посещение туалета на набережной у нас снялись деньги, но в туалет мы не попали! Они заработали деньги просто так. Мужчина, оказавшийся рядом, сказал, что мы не первые такие. У всех снимались деньги с карты».
Также горожане посетовали, что из-за неработающих общественных туалетов некоторые справляют нужду в кустах или под деревьями.
Напомним, плата за пользование кабинкой составляет 20 рублей.
Вместе с тем недавно сами чиновники отчитались, что проинспектировали модульные туалеты и уверены в их исправности. Также власти заверяли, что туалеты могут работать круглосуточно, а благодаря пандусу их смогут посетить маломобильные граждане.