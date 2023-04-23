Мнение ростовчанина поддержали и другие комментаторы в соцсетях. Некоторые заявили, что система сняла у них деньги за посещение туалета, однако двери в заветные кабинки так и не открылись: «За посещение туалета на набережной у нас снялись деньги, но в туалет мы не попали! Они заработали деньги просто так. Мужчина, оказавшийся рядом, сказал, что мы не первые такие. У всех снимались деньги с карты».