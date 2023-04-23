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«Деньги сняли»: ростовчане сообщили о мошенничествах платного туалета на набережной

23 апреля 2023, 16:37
Фото: Социальные сети
Платные модульные туалеты не работают в Ростове

Жители Ростова сообщили о мошенничествах платного модульного туалета на набережной

Житель Ростова пожаловался, что не смог воспользоваться платным модульным туалетом на набережной, об этом он рассказал в соцсетях.

Житель Ростова пожаловался, что не смог воспользоваться платным модульным туалетом на набережной. Кабинки были освещены, однако при оплате посещения картой, система выдавала ошибку. «Вот вопрос: зачем это чудо было поставлено администрацией города, оно не работает, еще и на клумбах [стоит]», — заключил горожанин.

Мнение ростовчанина поддержали и другие комментаторы в соцсетях. Некоторые заявили, что система сняла у них деньги за посещение туалета, однако двери в заветные кабинки так и не открылись: «За посещение туалета на набережной у нас снялись деньги, но в туалет мы не попали! Они заработали деньги просто так. Мужчина, оказавшийся рядом, сказал, что мы не первые такие. У всех снимались деньги с карты».

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Также горожане посетовали, что из-за неработающих общественных туалетов некоторые справляют нужду в кустах или под деревьями.

Напомним, плата за пользование кабинкой составляет 20 рублей.

Вместе с тем недавно сами чиновники отчитались, что проинспектировали модульные туалеты и уверены в их исправности. Также власти заверяли, что туалеты могут работать круглосуточно, а благодаря пандусу их смогут посетить маломобильные граждане.

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