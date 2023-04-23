Гидрометцентр дал прогноз, когда в Ростове начнется потепление

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
По прогнозу синоптиков, в начале недели возможны кратковременные дожди, а температура воздуха будет не выше 15 градусов.
В среду в донской столице ожидается потепление до 19 градусов. Днем будет солнечно, а в ночь на четверг термометры могут показать до 13 градусов тепла.
Однако в четверг днем может пойти дождь. Осадки ожидаются также и в пятницу. При этом температура воздуха днем будет около 20 градусов.
Ранее стало известно, что настоящее тепло придет в Ростовскую область не раньше середины мая.