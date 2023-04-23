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Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:55

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Гидрометцентр дал прогноз, когда в Ростове начнется потепление

23 апреля 2023, 08:52
Фото: 1MI
Гидрометцентр дал прогноз, когда в Ростове начнется потепление

Когда в Ростовскую область наконец-то придет летняя жара рассказали синоптики

Потепление начнется в Ростове в середине следующей недели, сообщают метеорологи.

По прогнозу синоптиков, в начале недели возможны кратковременные дожди, а температура воздуха будет не выше 15 градусов. 

В среду в донской столице ожидается потепление до 19 градусов. Днем будет солнечно, а в ночь на четверг термометры могут показать до 13 градусов тепла.

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Однако в четверг днем может пойти дождь. Осадки ожидаются также и в пятницу. При этом температура воздуха днем будет около 20 градусов.

Ранее стало известно, что настоящее тепло придет в Ростовскую область не раньше середины мая.

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