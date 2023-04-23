Ранним утром 23 апреля авария произошла на автодороге М-4 «Дон». 42-летний водитель Kia Rio не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет, там он врезался в опору линий электропередач. Удар был настолько сильным, что иномарка просто превратилась в груду металла.