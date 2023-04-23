Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Ранним утром 23 апреля авария произошла на автодороге М-4 «Дон». 42-летний водитель Kia Rio не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет, там он врезался в опору линий электропередач. Удар был настолько сильным, что иномарка просто превратилась в груду металла.
Сообщается, что автомобилист выжил, однако получил серьезные травмы.
Ранее водитель отдавил себе ноги, засмотревшись на работу пожарных в Ростовской области. Инцидент произошел рядом с селом Кулешовка, где загорелись заросли камыша. Автомобилист отвлекся на работу спасателей и влетел в пожарную автовышку. От капота его машины практически ничего не осталось.