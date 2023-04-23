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Иномарка превратилась в груду металла, влетев в опору ЛЭП в Ростовской области

23 апреля 2023, 11:22
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
Иномарка превратилась в груду металла, врезавшись в ЛЭП в Ростовской области
42-летний автомобилист получил травмы в дорожной аварии на автодороге М-4 «Дон», сообщили в ГИБДД России по Ростовской области.

Ранним утром 23 апреля авария произошла на автодороге М-4 «Дон». 42-летний водитель Kia Rio не справился с управлением и вылетел с трассы в кювет, там он врезался в опору линий электропередач. Удар был настолько сильным, что иномарка просто превратилась в груду металла.

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Сообщается, что автомобилист выжил, однако получил серьезные травмы.

Ранее водитель отдавил себе ноги, засмотревшись на работу пожарных в Ростовской области. Инцидент произошел рядом с селом Кулешовка, где загорелись заросли камыша. Автомобилист отвлекся на работу спасателей и влетел в пожарную автовышку. От капота его машины практически ничего не осталось.

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