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Итоги недели: на Дону требуют ремонта дорог и пересмотра приговора замгубернатора

23 апреля 2023, 14:53
Фото: 1MI
В Ростовской области требуют отремонтировать дороги и пересмотреть приговоры чиновникам

Путин оказался в шоке от донских дорог, а суд пересмотрит приговор Сергею Сидашу

Суд решил пересмотреть дело бывшего заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша, тем временем в регионе отказались от проведения в этом году шествия «Бессмертного полка», а президент Владимир Путин раскритиковал состояние дорог рядом с КПП в городе Гуково.

Пересмотр приговора Сергею Сидашу

СМИ сообщили, что апелляционная инстанция Ростовского областного суда по требованию прокуратуры повторно рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора региона Сергея Сидаша. Ранее его признали виновным в подстрекательстве к злоупотреблению властью.

Сидаш получил четыре года условно по делу о «золотом песке». Его обвинили в подмене песка при строительстве стадиона «Ростов-Арена» на более дешевый. Благодаря этому он незаконно присвоил себе 80 миллионов рублей.

Столь мягкий приговор не устроил прокурора. Поэтому он потребовал пересмотреть дело из-за нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона.

Когда именно апелляционная инстанция приступит к рассмотрению дела, пока неизвестно.

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«Бессмертный полк» в новых форматах

Организаторы акции «Бессмертный полк России» сообщили, что в этом году может измениться традиционный формат акции. Позже информацию подтвердили и власти Ростова. Они отменили шествие из-за соображений безопасности участников.

Вместо шествия ростовчанам предлагают разместить портреты родственников, участвовавших в СВО на своей одежде, транспорте или в соцсетях.

Также альтернативой шествию называют пробег на сельхозхтенике. Ранее его уже проводили в Мясниковском и Неклиновском районах Ростовской области.

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Ни пройти, ни проехать

Президент России Владимир Путин рассказал, как проезжал рядом с пропускным пунктом в Гуково на границе Ростовской области с ЛНР. Глава государства был шокирован состоянием дорог рядом с КПП. По его словам, из-за их плачевного состояния «не только проехать, там и пройти скоро будет невозможно.

Путин потребовал как можно скорее отремонтировать дороги, так как из-за них, в том числе, на границе собираются многокилометровые пробки. Ситуацию усугубляет и размеры самого КПП. Президент потребовал расширить его, а также увеличить количество сотрудников пропускного пункта. Деньги на это должно выделить правительство страны.

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