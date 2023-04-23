Президент России Владимир Путин рассказал, как проезжал рядом с пропускным пунктом в Гуково на границе Ростовской области с ЛНР. Глава государства был шокирован состоянием дорог рядом с КПП. По его словам, из-за их плачевного состояния «не только проехать, там и пройти скоро будет невозможно.