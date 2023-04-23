Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
СМИ сообщили, что апелляционная инстанция Ростовского областного суда по требованию прокуратуры повторно рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора региона Сергея Сидаша. Ранее его признали виновным в подстрекательстве к злоупотреблению властью.
Сидаш получил четыре года условно по делу о «золотом песке». Его обвинили в подмене песка при строительстве стадиона «Ростов-Арена» на более дешевый. Благодаря этому он незаконно присвоил себе 80 миллионов рублей.
Столь мягкий приговор не устроил прокурора. Поэтому он потребовал пересмотреть дело из-за нарушений уголовного и уголовно-процессуального закона.
Когда именно апелляционная инстанция приступит к рассмотрению дела, пока неизвестно.
Организаторы акции «Бессмертный полк России» сообщили, что в этом году может измениться традиционный формат акции. Позже информацию подтвердили и власти Ростова. Они отменили шествие из-за соображений безопасности участников.
Вместо шествия ростовчанам предлагают разместить портреты родственников, участвовавших в СВО на своей одежде, транспорте или в соцсетях.
Также альтернативой шествию называют пробег на сельхозхтенике. Ранее его уже проводили в Мясниковском и Неклиновском районах Ростовской области.
Президент России Владимир Путин рассказал, как проезжал рядом с пропускным пунктом в Гуково на границе Ростовской области с ЛНР. Глава государства был шокирован состоянием дорог рядом с КПП. По его словам, из-за их плачевного состояния «не только проехать, там и пройти скоро будет невозможно.
Путин потребовал как можно скорее отремонтировать дороги, так как из-за них, в том числе, на границе собираются многокилометровые пробки. Ситуацию усугубляет и размеры самого КПП. Президент потребовал расширить его, а также увеличить количество сотрудников пропускного пункта. Деньги на это должно выделить правительство страны.