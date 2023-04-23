Многокилометровая пробка образовалась у Северного кладбища в Ростове на Красную горку

Posted 23 апреля 2023, 09:30
Published 23 апреля 2023, 09:30
Modified 23 апреля 2023, 09:32
Updated 23 апреля 2023, 09:32
Так, согласно новым правилам подъехать к кладбищу можно только в 7 утра. Однако на Красную горку к могилам родных традиционно едут много людей. Они спешат побывать на всех кладбищах.
Таким образом, пробка перед кладбищем началась с раннего утра из-за того, что машины не пропускали.
Люди, стоящие в пробке, заявили, что обращались в полицию и в МЧС. На что получили ответ, что не нужно было так рано ехать.
Стоит отметить, что по состоянию на полдень движение в районе Северного кладбища все еще затруднено.
Напомним, накануне большая пробка образовалась на трассе «Ростов — Таганрог» из-за аварии. Пробка растянулась почти на 7 километров.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]