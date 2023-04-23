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Posted 23 апреля 2023, 09:30

Published 23 апреля 2023, 09:30

Modified 23 апреля 2023, 09:32

Updated 23 апреля 2023, 09:32

Пробка у Северного кладбища образовалась в Ростове на Красную горку

Многокилометровая пробка образовалась у Северного кладбища в Ростове на Красную горку

23 апреля 2023, 09:30
Фото: 1MI
Пробка у Северного кладбища образовалась в Ростове на Красную горку

Многокилометровая пробка образовалась у Северного кладбища в Ростове 23 апреля

Перед въездом на Северное кладбище в Ростове с раннего утра образовалась пробка из-за новых правил, сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Так, согласно новым правилам подъехать к кладбищу можно только в 7 утра. Однако на Красную горку к могилам родных традиционно едут много людей. Они спешат побывать на всех кладбищах.

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Таким образом, пробка перед кладбищем началась с раннего утра из-за того, что машины не пропускали.

Люди, стоящие в пробке, заявили, что обращались в полицию и в МЧС. На что получили ответ, что не нужно было так рано ехать.

Стоит отметить, что по состоянию на полдень движение в районе Северного кладбища все еще затруднено.

Напомним, накануне большая пробка образовалась на трассе «Ростов — Таганрог» из-за аварии. Пробка растянулась почти на 7 километров.

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