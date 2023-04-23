Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Так, согласно новым правилам подъехать к кладбищу можно только в 7 утра. Однако на Красную горку к могилам родных традиционно едут много людей. Они спешат побывать на всех кладбищах.
Таким образом, пробка перед кладбищем началась с раннего утра из-за того, что машины не пропускали.
Люди, стоящие в пробке, заявили, что обращались в полицию и в МЧС. На что получили ответ, что не нужно было так рано ехать.
Стоит отметить, что по состоянию на полдень движение в районе Северного кладбища все еще затруднено.
Напомним, накануне большая пробка образовалась на трассе «Ростов — Таганрог» из-за аварии. Пробка растянулась почти на 7 километров.