Ранее водитель отдавил себе ноги, засмотревшись на работу пожарных в Ростовской области. Инцидент произошел рядом с селом Кулешовка. Автомобилист отвлекся от дороги на спасателей, после чего врезался в пожарную автовышку. От капота машины практически ничего не осталось.