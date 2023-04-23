Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Утром 23 апреля ДТП произошло на трассе «Самбек — Матвеев Курган». 38-летняя водитель ВАЗ не справилась с управлением и вылетела с дороги, после чего ее машина по инерции опрокинулась.
Сообщается, что сама автоледи в результате ДТП не пострадала. Травмы получила ее 7-летняя пассажирка. Сейчас она находится в больнице.
Правоохранительные органы продолжают изучать все подробности происшествия.
Ранее водитель отдавил себе ноги, засмотревшись на работу пожарных в Ростовской области. Инцидент произошел рядом с селом Кулешовка. Автомобилист отвлекся от дороги на спасателей, после чего врезался в пожарную автовышку. От капота машины практически ничего не осталось.