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Ребенок попал в больницу из-за опрокидывания ВАЗ на трассе в Ростовской области

23 апреля 2023, 11:35
Фото: 1MI
Ребенок пострадал в результате ДТП в Ростовской области 23 апреля
7-летняя девочка получила травмы в дорожной аварии в Ростовской области, сообщили в ГИБДД России по региону.

Утром 23 апреля ДТП произошло на трассе «Самбек — Матвеев Курган». 38-летняя водитель ВАЗ не справилась с управлением и вылетела с дороги, после чего ее машина по инерции опрокинулась.

Сообщается, что сама автоледи в результате ДТП не пострадала. Травмы получила ее 7-летняя пассажирка. Сейчас она находится в больнице.

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Правоохранительные органы продолжают изучать все подробности происшествия.

Ранее водитель отдавил себе ноги, засмотревшись на работу пожарных в Ростовской области. Инцидент произошел рядом с селом Кулешовка. Автомобилист отвлекся от дороги на спасателей, после чего врезался в пожарную автовышку. От капота машины практически ничего не осталось.

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