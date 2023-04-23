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Ростовчанин случайно выпил ацетон вместо воды после бурного застолья

23 апреля 2023, 16:21
Фото: pxhere.com
Ростовчанин по ошибке выпил ацетон вместо воды после застолья в Дагестане
Ростовчанин едва не погиб, перепутав воду с ацетоном, после праздничного застолья в Дагестане, пишут местные Telegram-каналы.

Житель Ростова приехал в родной Дагестан, чтобы отпраздновать праздник Ураза-байрам. На утро после застолья еще сонный мужчина решил выпить воды, чтобы утолить жажду. Однако перепутал стаканы и выпил ацетон.

Telegram-канал Mash Gor пишет, что мужчина успел проглотить около ста граммов ацетона. Его родственники оперативно вызвали скорую помощь. Врачи промыли мужчине желудок и констатировали у него ожоги пищевода первой степени.

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Сообщается, что сейчас его здоровья ничего не угрожает.

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