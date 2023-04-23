Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Житель Ростова приехал в родной Дагестан, чтобы отпраздновать праздник Ураза-байрам. На утро после застолья еще сонный мужчина решил выпить воды, чтобы утолить жажду. Однако перепутал стаканы и выпил ацетон.
Telegram-канал Mash Gor пишет, что мужчина успел проглотить около ста граммов ацетона. Его родственники оперативно вызвали скорую помощь. Врачи промыли мужчине желудок и констатировали у него ожоги пищевода первой степени.
Сообщается, что сейчас его здоровья ничего не угрожает.
Ранее ростовский врач рассказал, чем опасен стафилококк в колбасе, и как от него защититься.