Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай прокомментировал инициативу полностью запретить в России западную литературу из-за пропаганды в ней нетрадиционных ценностей. Парламентарий с идеей не согласился, так как, по его мнению, прочтение любых книг, даже зарубежных, развивает мышление и творческие способности.
«Западных авторов я бы публиковал, потому что врага нужно знать в лицо», — добавил Бородай. Также он признался, что сам читает зарубежную литературу «с огромным удовольствием». При этом Бородай не всегда согласен с мнением автора, однако часто узнает из книг много нового.
Ранее ростовский депутат Александр Бородай рассказал, когда может завершиться спецоперация.