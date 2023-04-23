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Ростовский депутат Бородай выступил против запрета книг зарубежных писателей в России

23 апреля 2023, 13:48
Фото: Telegram-канал Александра Бородая
Александр Бородай
Прочтение любой литературы, в том числе западной, развивает у детей мышление, заявил депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай.

Депутат Госдумы от Ростовской области Александр Бородай прокомментировал инициативу полностью запретить в России западную литературу из-за пропаганды в ней нетрадиционных ценностей. Парламентарий с идеей не согласился, так как, по его мнению, прочтение любых книг, даже зарубежных, развивает мышление и творческие способности.

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«Западных авторов я бы публиковал, потому что врага нужно знать в лицо», — добавил Бородай. Также он признался, что сам читает зарубежную литературу «с огромным удовольствием». При этом Бородай не всегда согласен с мнением автора, однако часто узнает из книг много нового.

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