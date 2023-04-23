«Западных авторов я бы публиковал, потому что врага нужно знать в лицо», — добавил Бородай. Также он признался, что сам читает зарубежную литературу «с огромным удовольствием». При этом Бородай не всегда согласен с мнением автора, однако часто узнает из книг много нового.