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Ростовский ученый объяснил, из-за чего спутник NASA упал на Землю

23 апреля 2023, 17:30
Фото: pxhere.com
Ростовский ученый объяснил падение спутника NASA на Землю
Спутник NASA упал, так как находился не в космосе, а на низкой околоземной орбите, объяснил ростовский ученый Николай Демин.

20 апреля спутник NASA RHESSI упал на Землю. Он сгорел в ее атмосфере примерно над пустыней Сахара. Ученый, заведующий астрономической обсерваторией парка имени Горького в Ростове Николай Демин рассказал Ростов.ру, что спутник был запущен в феврале 2002 года. Он должен был исследовать активность Солнца в рентгеновском и гамма-диапазоне. В 2018 году он вышел из строя и находился в неуправляемом состоянии.

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Причиной его падения стало то, что спутник находился не в космосе, а на низкой околоземной орбите. Все объекты, расположенные там, со временем начинают терять высоту из-за взаимодействия с разряженным газом, вследствие чего сходят с орбиты и падают.

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