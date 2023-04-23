Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
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Updated Сегодня, 17:32
20 апреля спутник NASA RHESSI упал на Землю. Он сгорел в ее атмосфере примерно над пустыней Сахара. Ученый, заведующий астрономической обсерваторией парка имени Горького в Ростове Николай Демин рассказал Ростов.ру, что спутник был запущен в феврале 2002 года. Он должен был исследовать активность Солнца в рентгеновском и гамма-диапазоне. В 2018 году он вышел из строя и находился в неуправляемом состоянии.
Причиной его падения стало то, что спутник находился не в космосе, а на низкой околоземной орбите. Все объекты, расположенные там, со временем начинают терять высоту из-за взаимодействия с разряженным газом, вследствие чего сходят с орбиты и падают.
Ранее ростовские ученые создали крыс-киборгов, способных почуять онкологию и взрывчатку.