20 апреля спутник NASA RHESSI упал на Землю. Он сгорел в ее атмосфере примерно над пустыней Сахара. Ученый, заведующий астрономической обсерваторией парка имени Горького в Ростове Николай Демин рассказал Ростов.ру, что спутник был запущен в феврале 2002 года. Он должен был исследовать активность Солнца в рентгеновском и гамма-диапазоне. В 2018 году он вышел из строя и находился в неуправляемом состоянии.