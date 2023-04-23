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Скорая отказалась ехать к ребенку под Ростовом из-за его прописки в другом районе

23 апреля 2023, 10:25
Фото: 1MI
Скорая отказалась ехать к ребенку с сильными болями в Ростове
На вызов к девятилетнему ребенку в коттеджный поселок под Ростовом отказалась приехать скорая помощь, пишет 161.ру.

Издание сообщает, что у девочки врожденное заболевание, из-за которого она испытывает сильные боли. Она проживает в СНТ «Ваш Выбор», который относится к Мясниковскому району Ростовской области. Соответственно, скорая помощь должна приезжать из Чалтыря, до которого несколько часов пути.

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Ближе всего к поселку находится Станция скорой помощи Октябрьского района. Однако, когда обеспокоенные родитель туда обратился, ему якобы там отказали, сославшись на то, что они относятся к другому району. В итоге мужчине пришлось везти ребенка в больницу самому.

Комментариев со стороны официальных органов из-за инцидента не поступали. Информация уточняется.

Ранее в Ростове перевернулась машина скорой помощи, в которой находилась беременная женщина и ее мать. Одна из пассажирок и водитель получили травмы в результате ДТП.

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