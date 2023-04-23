Ближе всего к поселку находится Станция скорой помощи Октябрьского района. Однако, когда обеспокоенные родитель туда обратился, ему якобы там отказали, сославшись на то, что они относятся к другому району. В итоге мужчине пришлось везти ребенка в больницу самому.