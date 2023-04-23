Капитан команды Данил Глебов по прежнему считается самым дорогим в команде — 7,5 миллиона евро. На втором месте полузащитник Даниил Уткин - семь миллионов евро. Центральный нападающий Николай Комличенко со своими пятью миллионами евро замыкает тройку лидеров. Стоит отметить, что с прошлого года стоимость первый тройки не поменялась.