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Состав ФК «Ростов» подешевел до 48 млн евро в 2023 году

23 апреля 2023, 07:12
Фото: 1MI
Состав ФК «Ростов» подешевел до 48 млн евро
По сравнению с прошлым годом общая стоимость игроков футбольного клуба «Ростов» снизилась с 52,5 миллиона евро до 48 миллионов евро, говорится на сайте Transfermarkt.

Капитан команды Данил Глебов по прежнему считается самым дорогим в команде — 7,5 миллиона евро. На втором месте полузащитник Даниил Уткин - семь миллионов евро. Центральный нападающий Николай Комличенко со своими пятью миллионами евро замыкает тройку лидеров. Стоит отметить, что с прошлого года стоимость первый тройки не поменялась.

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Четвертая строчка у центрального защитника Максима Осипенко (4,5 миллиона евро). Он уже отличился в текущем сезоне забив пять мячей.

Почти за полгода подорожал до 4 миллионов евро правый защитник Александр Сильянов. Однако пока он относится к «Локомотиву».

Напомним, 16 апреля ничьей закончилась встреча ФК «Ростов» с командой «Зенита». В турнирной таблице футболисты ростовской команды занимают вторую строчку.

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