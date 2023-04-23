Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Капитан команды Данил Глебов по прежнему считается самым дорогим в команде — 7,5 миллиона евро. На втором месте полузащитник Даниил Уткин - семь миллионов евро. Центральный нападающий Николай Комличенко со своими пятью миллионами евро замыкает тройку лидеров. Стоит отметить, что с прошлого года стоимость первый тройки не поменялась.
Четвертая строчка у центрального защитника Максима Осипенко (4,5 миллиона евро). Он уже отличился в текущем сезоне забив пять мячей.
Почти за полгода подорожал до 4 миллионов евро правый защитник Александр Сильянов. Однако пока он относится к «Локомотиву».
Напомним, 16 апреля ничьей закончилась встреча ФК «Ростов» с командой «Зенита». В турнирной таблице футболисты ростовской команды занимают вторую строчку.