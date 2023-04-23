Перекрытый квадрат охватывал улицы Соборный, Семашко, Ульяновская и Донская. На месте появились ограждения и знаки, предупреждающие о дорожных работах. По предварительной информации, улицы были закрыты из-за съемок фильма, и оставались закрытыми всю ночь. Судя по реквизиту и разбитым машинам на месте, съемки будут военного характера. Никаких официальных сообщений о перекрытии улиц власти Ростова не делали.