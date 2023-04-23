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Центр Ростова перекрыли для людей в военной форме и техники без предупреждения

23 апреля 2023, 05:32
Фото: 1MI
Центр Ростова перекрыли для людей в военной форме и техники без предупреждения

Центр Ростова перекрыли для людей в военной форме без предупреждения 22 апреля

В Ростове-на-Дону 22 апреля ряд улиц в районе Центрального рынка перекрыли без предупреждения, сообщили очевидцы в соцсетях.

Около 15.00 силовики перекрыли центр города для проезда транспорта. На месте очевидцы заметили людей в военной форме и с символикой «Z».

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Перекрытый квадрат охватывал улицы Соборный, Семашко, Ульяновская и Донская. На месте появились ограждения и знаки, предупреждающие о дорожных работах. По предварительной информации, улицы были закрыты из-за съемок фильма, и оставались закрытыми всю ночь. Судя по реквизиту и разбитым машинам на месте, съемки будут военного характера. Никаких официальных сообщений о перекрытии улиц власти Ростова не делали.

Ранее военную технику заметили на дорогах в Азове. Там также проходили съемки фильма.

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#Перекрытие дорог#Ограничение движения в Ростове#Съемки фильма#Военная техника в Ростовской области#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Елена Янкевич
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