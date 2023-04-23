Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
Около 15.00 силовики перекрыли центр города для проезда транспорта. На месте очевидцы заметили людей в военной форме и с символикой «Z».
Перекрытый квадрат охватывал улицы Соборный, Семашко, Ульяновская и Донская. На месте появились ограждения и знаки, предупреждающие о дорожных работах. По предварительной информации, улицы были закрыты из-за съемок фильма, и оставались закрытыми всю ночь. Судя по реквизиту и разбитым машинам на месте, съемки будут военного характера. Никаких официальных сообщений о перекрытии улиц власти Ростова не делали.
Ранее военную технику заметили на дорогах в Азове. Там также проходили съемки фильма.