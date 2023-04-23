Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Жительница Аксая пожаловалась на условия в местной больнице. Женщина рассказала, что в местной столовой ей подали суп с тараканом. Она решила обратить на это внимание пищеблока, однако происходящее там повергло ее в шок. Полы на кухне были грязными, рядом с местами разделки пищи стояли немытые калоши и кроссовки, на полу же находились и сами кастрюли с едой. Пациентка призвала власти города и надзорные инстанции проверить больницу.
В соцсетях комментаторы оказались шокированы обстановкой на кухне в больнице. Они пишут: «Уж лучше в СИЗО на Кировском», «Какой кошмар, это не пищеблок, а сарай и еще хуже, а обувь работников, в ней в огороде работать», «Это не больница, а живодерня, и отношение там к людям как к животным, особенно в регистратуре. Давно надо навести там порядок!».
Многие отметили, что встретить такую вопиющее положение вещей можно не только в Аксае: «И не только в Аксае, и в Ростове тоже. Лежишь в палате, а по тебе тараканы ползают, а ещё лучше, когда и в ухо залезают, и это не шутка, а правда».
Однако некоторые восприняли антисанитарные условия более спокойно: «Секрет открыть? Такое даже в самых элитных ресторанах Ростова», «Тараканы — деликатес. За границей за это деньги отдают».
Ранее о бегающих по больнице и вещам новорожденных тараканах рассказали пациенты в Азове.