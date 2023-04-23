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«Уж лучше в СИЗО»: жительница Аксая пожаловалась на тараканов и антисанитарию в ЦГБ

23 апреля 2023, 16:39
Фото: Социальные сети
Пациентка аксайской больницы нашла таракана в супе

Жительница Ростовской области пожаловалась на тараканов и антисанитарию в больнице

Жительница Аксая Ростовской области пожаловалась на таракана в супе и полную антисанитарию в местной больнице, пост об этом она написала в соцсетях.

Жительница Аксая пожаловалась на условия в местной больнице. Женщина рассказала, что в местной столовой ей подали суп с тараканом. Она решила обратить на это внимание пищеблока, однако происходящее там повергло ее в шок. Полы на кухне были грязными, рядом с местами разделки пищи стояли немытые калоши и кроссовки, на полу же находились и сами кастрюли с едой. Пациентка призвала власти города и надзорные инстанции проверить больницу.

В соцсетях комментаторы оказались шокированы обстановкой на кухне в больнице. Они пишут: «Уж лучше в СИЗО на Кировском», «Какой кошмар, это не пищеблок, а сарай и еще хуже, а обувь работников, в ней в огороде работать», «Это не больница, а живодерня, и отношение там к людям как к животным, особенно в регистратуре. Давно надо навести там порядок!».

Многие отметили, что встретить такую вопиющее положение вещей можно не только в Аксае: «И не только в Аксае, и в Ростове тоже. Лежишь в палате, а по тебе тараканы ползают, а ещё лучше, когда и в ухо залезают, и это не шутка, а правда».

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Однако некоторые восприняли антисанитарные условия более спокойно: «Секрет открыть? Такое даже в самых элитных ресторанах Ростова», «Тараканы — деликатес. За границей за это деньги отдают».

Ранее о бегающих по больнице и вещам новорожденных тараканах рассказали пациенты в Азове.

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#Алина Заярная#Соцсети#Медучреждения в Ростовской области#Общество#Новости
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