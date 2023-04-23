В соцсетях комментаторы оказались шокированы обстановкой на кухне в больнице. Они пишут: «Уж лучше в СИЗО на Кировском», «Какой кошмар, это не пищеблок, а сарай и еще хуже, а обувь работников, в ней в огороде работать», «Это не больница, а живодерня, и отношение там к людям как к животным, особенно в регистратуре. Давно надо навести там порядок!».