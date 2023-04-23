Posted Сегодня, 13:46
Published Сегодня, 13:46
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
23 апреля в Ростове состоялся пробег «Ростовское кольцо». Спортивное мероприятие проходит в городе уже в 44 раз. Сегодня он прошел по новому маршруту — по Западному жилому массиву, микрорайонам Сельмаш и Александровка.
В пробеге приняли участие более трех тысяч человек. «Желаю всем участникам пробега сохранять спортивный настрой и бодрость духа!», — прокомментировал спортивное мероприятие сити-менеджер Алексей Логвиненко.
Ранее сообщалось, что шествие «Бессмертного полка» могут заменить пробегом на сельхозтехнике в Ростовской области.