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В пробеге «Ростовское кольцо» поучаствовали более трех тысяч человек

23 апреля 2023, 13:46
Фото: Администрация Ростова
В Ростове состоялся пробег "Ростовское кольцо"
В пробеге «Ростовское кольцо» приняли участие более трех тысяч человек, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

23 апреля в Ростове состоялся пробег «Ростовское кольцо». Спортивное мероприятие проходит в городе уже в 44 раз. Сегодня он прошел по новому маршруту — по Западному жилому массиву, микрорайонам Сельмаш и Александровка.

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В пробеге приняли участие более трех тысяч человек. «Желаю всем участникам пробега сохранять спортивный настрой и бодрость духа!», — прокомментировал спортивное мероприятие сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Ранее сообщалось, что шествие «Бессмертного полка» могут заменить пробегом на сельхозтехнике в Ростовской области.

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