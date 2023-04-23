Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Авария произошла в субботу вечером. Водитель ГАЗели ехал по улице Лесозащитной и в районе дома номер 39, по предварительной информации, наехал на пешехода.
В сообщении также говорится, что пострадавший переходил дорогу справа налево в месте, где не было пешеходного перехода. Он получил травмы от столкновения с машиной и умер до приезда скорой помощи.
Ранее в Ростовской области на трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский» скончался пешеход, которого сбила фура.