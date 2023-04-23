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В Ростове на Лесозащитной ГАЗель насмерть сбила пешехода

23 апреля 2023, 07:44
Фото: ГИБДД
В Ростове на Лесозащитной ГАЗель насмерть сбила пешехода
Пешехода сбил водитель на ГАЗели в Ростове в районе улицы Лесозащитной 22 апреля, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла в субботу вечером. Водитель ГАЗели ехал по улице Лесозащитной и в районе дома номер 39, по предварительной информации, наехал на пешехода.

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В сообщении также говорится, что пострадавший переходил дорогу справа налево в месте, где не было пешеходного перехода. Он получил травмы от столкновения с машиной и умер до приезда скорой помощи.

Ранее в Ростовской области на трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский» скончался пешеход, которого сбила фура.

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