rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Изображение материала

В Таганроге в многодетной семье появился на свет 14-й ребенок

23 апреля 2023, 12:47
Фото: 1MI
14-й по счету ребенок появился в многодетной семье в Таганроге
14-й по счету ребенок появился на свет в многодетной семье в Таганроге, сообщили сотрудники местного ЗАГС.

В Таганроге в многодетной семье Лии и Юрия Безкоровайных на свет появился 14-й по счету ребенок. Супругов поздравил местный ЗАГС. Сотрудники учреждения пожелали родителям, чтобы ребенок радовал их успехами и улыбкой, а также семейного счастья, благополучия и здоровья.

Почти 90 многодетных семей в Таганроге получили земельные сертификаты
Узнать подробнее

Также в ЗАГС Таганрога сообщили о регистрации 400-го с начала года брака.

Ранее в Ростовской области предложили давать сертификаты на покупку авто многодетным семьям.

Читайте также:
В Ростовской области уволился чиновник, пытавшийся оставить без земли многодетныхВ РФ предложили давать сертификаты на покупку авто многодетным семьямВ Ростовской области для многодетных отцов сохранили отсрочку от мобилизации
#Дети#Виктория Прутковская#ЗАГС в Ростовской области#Многодетные семьи в Ростовской области#Общество#Новости
Подпишитесь
Власти Батайска сняли с себя ответственность за гибель мужчины в канализационном люке
Сегодня, 12:06
Скорая отказалась ехать к ребенку под Ростовом из-за его прописки в другом районе
Сегодня, 10:25
Многокилометровая пробка образовалась у Северного кладбища в Ростове на Красную горку
Сегодня, 09:30
Арт-объект с гигантскими муравьями появился в центре Ростова
Сегодня, 09:45
Ребенок попал в больницу из-за опрокидывания ВАЗ на трассе в Ростовской области
Сегодня, 11:35