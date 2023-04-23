В Таганроге в многодетной семье Лии и Юрия Безкоровайных на свет появился 14-й по счету ребенок. Супругов поздравил местный ЗАГС. Сотрудники учреждения пожелали родителям, чтобы ребенок радовал их успехами и улыбкой, а также семейного счастья, благополучия и здоровья.