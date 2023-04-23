Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В Таганроге в многодетной семье Лии и Юрия Безкоровайных на свет появился 14-й по счету ребенок. Супругов поздравил местный ЗАГС. Сотрудники учреждения пожелали родителям, чтобы ребенок радовал их успехами и улыбкой, а также семейного счастья, благополучия и здоровья.
Также в ЗАГС Таганрога сообщили о регистрации 400-го с начала года брака.
Ранее в Ростовской области предложили давать сертификаты на покупку авто многодетным семьям.