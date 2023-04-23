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Жители в Ростове просят благоустроить территорию возле Змиевской балки

23 апреля 2023, 05:52
Фото: Яндекс. Карты
Жители в Ростове просят благоустроить территорию возле Змиевской балки
Жители Ростова выступают с просьбой о благоустройстве жилой территории возле Змиевской балки, следует из обращения граждан на сервисе "Благоустройство".

По словам горожанина, написавшего обращение к местным властям, мемориальный комплекс в Змиевской балке находится в хорошем состоянии, но прилегающая территория, где живут люди, оставляет желать лучшего. С 2000 года территория рядом с домом №12 не была приведена в надлежащий вид.

В жалобе горожанин отметил и отсутствие тротуаров и дорог, заросли бурьяна вместо озеленения. Жители жалуются на бездействие администрации Советского района по благоустройству территории.

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Несмотря на неоднократные обращения жителей, территорию до сих пор не благоустроили. Жители считают, что администрация города больше заботится о мертвых, чем о живых людях.

Ранее стало известно, что в Ростове рядом с канатной дорогой планируют создать рекреационные зоны.

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