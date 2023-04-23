По словам горожанина, написавшего обращение к местным властям, мемориальный комплекс в Змиевской балке находится в хорошем состоянии, но прилегающая территория, где живут люди, оставляет желать лучшего. С 2000 года территория рядом с домом №12 не была приведена в надлежащий вид.