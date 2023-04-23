Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:54
По словам горожанина, написавшего обращение к местным властям, мемориальный комплекс в Змиевской балке находится в хорошем состоянии, но прилегающая территория, где живут люди, оставляет желать лучшего. С 2000 года территория рядом с домом №12 не была приведена в надлежащий вид.
В жалобе горожанин отметил и отсутствие тротуаров и дорог, заросли бурьяна вместо озеленения. Жители жалуются на бездействие администрации Советского района по благоустройству территории.
Несмотря на неоднократные обращения жителей, территорию до сих пор не благоустроили. Жители считают, что администрация города больше заботится о мертвых, чем о живых людях.
Ранее стало известно, что в Ростове рядом с канатной дорогой планируют создать рекреационные зоны.