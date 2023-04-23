Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Жители дома по адресу улица Петренко, 12 сообщили, что нашли рядом со своим подъездом изувеченную собаку. Неизвестные живодеры содрали с животного шкуру и оставили истекать кровью. Где сейчас находится собака, неизвестно. Животное было так напугано, что поспешило скрыться, увидев людей.
Жительница этого же дома выдвинула другую версию событий. По ее словам, она видела, как ночью собаку пытались разорвать три другие пса. Женщина выбежала из дома, чтобы спасти животное. Она отогнала собак и вернулась домой, чтобы взять ключи от машины и отвезти собаку к ветеринару. Однако агрессивные псы снова вернулись и напали на маленькую собаку. После того как их отогнали, несчастное животное забилось под машину и не давалось в руки.
Ранее живодеры оставили умирать раненую и привязанную к дереву собаку под Ростовом.