Жительница этого же дома выдвинула другую версию событий. По ее словам, она видела, как ночью собаку пытались разорвать три другие пса. Женщина выбежала из дома, чтобы спасти животное. Она отогнала собак и вернулась домой, чтобы взять ключи от машины и отвезти собаку к ветеринару. Однако агрессивные псы снова вернулись и напали на маленькую собаку. После того как их отогнали, несчастное животное забилось под машину и не давалось в руки.