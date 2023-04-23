rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Изображение материала

Живодеры содрали с собаки шкуру и бросили умирать рядом с подъездом в Ростове

23 апреля 2023, 10:26
Фото: Социальные сети
Раненую собаку нашли жители Ростова рядом со своим подъездом
В Ростове неизвестные содрали шкуру с собаки и оставили ее умирать рядом с подъездом в Ростове, сообщили в соцсетях очевидцы.

Жители дома по адресу улица Петренко, 12 сообщили, что нашли рядом со своим подъездом изувеченную собаку. Неизвестные живодеры содрали с животного шкуру и оставили истекать кровью. Где сейчас находится собака, неизвестно. Животное было так напугано, что поспешило скрыться, увидев людей.

Редких птиц конфисковали в Ростове у фотографа-живодера
Узнать подробнее

Жительница этого же дома выдвинула другую версию событий. По ее словам, она видела, как ночью собаку пытались разорвать три другие пса. Женщина выбежала из дома, чтобы спасти животное. Она отогнала собак и вернулась домой, чтобы взять ключи от машины и отвезти собаку к ветеринару. Однако агрессивные псы снова вернулись и напали на маленькую собаку. После того как их отогнали, несчастное животное забилось под машину и не давалось в руки.

Ранее живодеры оставили умирать раненую и привязанную к дереву собаку под Ростовом.

Читайте также:
Живодеры оставили умирать раненую и привязанную к дереву собаку под РостовомЗоозащитница рассказала, каким должно быть наказание для блогера-живодера из РостоваЖиводера осудили в Ростове-на-Дону за жестокое убийство 7 щенков
#Алина Заярная#Животные в Ростове#Живодеры в Ростове#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Происшествия#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
Власти Батайска сняли с себя ответственность за гибель мужчины в канализационном люке
Сегодня, 12:06
В Таганроге в многодетной семье появился на свет 14-й ребенок
Сегодня, 12:47
Скорая отказалась ехать к ребенку под Ростовом из-за его прописки в другом районе
Сегодня, 10:25
Многокилометровая пробка образовалась у Северного кладбища в Ростове на Красную горку
Сегодня, 09:30
Арт-объект с гигантскими муравьями появился в центре Ростова
Сегодня, 09:45
Ребенок попал в больницу из-за опрокидывания ВАЗ на трассе в Ростовской области
Сегодня, 11:35