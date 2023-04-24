Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Такие предположения высказаны в новом отчете Европейской организации по безопасности аэронавигации. Специалисты на основе имеющихся данных сделали выводы, чтобы в течение нескольких лет сохранятся ограничения в воздушном пространстве нескольких стран, в том числе РФ и Молдовы.
Однако другой официальной информации об этом не поступало. Напомним, что Платов и еще несколько аэропортов закрыты с 24 февраля 2022 года.
Добавим, что ограничения действуют до особого распоряжения.
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