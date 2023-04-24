Такие предположения высказаны в новом отчете Европейской организации по безопасности аэронавигации. Специалисты на основе имеющихся данных сделали выводы, чтобы в течение нескольких лет сохранятся ограничения в воздушном пространстве нескольких стран, в том числе РФ и Молдовы.