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Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону может быть закрыт до конца 2029 года

24 апреля 2023, 05:10
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону аэропорт Платов могут не открыть до 2029 года, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Такие предположения высказаны в новом отчете Европейской организации по безопасности аэронавигации. Специалисты на основе имеющихся данных сделали выводы, чтобы в течение нескольких лет сохранятся ограничения в воздушном пространстве нескольких стран, в том числе РФ и Молдовы.

Аэропорт Платов объявил о готовности к возобновлению полетов летом 2023 года
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Однако другой официальной информации об этом не поступало. Напомним, что Платов и еще несколько аэропортов закрыты с 24 февраля 2022 года. 

Добавим, что ограничения действуют до особого распоряжения. 

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