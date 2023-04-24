Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Эксперт рассказывает, что северные сияния обычно ассоциируют с полярными широтами, однако они могут появляться в любых местах.
«Да, для севера это наиболее типичное и даже сезонное явления. Но сияние появляется и в южных широтах при условии повышенной солнечной активности, которая провоцирует мощные магнитные бури», - объясняет астроном.
Сергей Жмайлов отмечает, что весной 2022 года, как и в 2023 году, на солнце наблюдали чрезмерную активность.
«Ростовской области повезло оказаться в зоне бури, поэтому ночью далеко от крупных населенных пунктов можно было наблюдать сияние. Думаю, что в перспективе мы будем чаще это наблюдать, потому что частота магнитных бурь за последние пол века заметно усилилась», - рассказал эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, как магнитные бури влияют на работу МКС.