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Астроном объяснил, что за северное сияние увидели жители в Ростовской области

24 апреля 2023, 12:39
Фото: NASA/cc0/flickr.com
Астроном объяснил, почему северное сияние появилось в Ростовской области
В будущем ростовчане смогут чаще наблюдать северное сияние, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский астроном Сергей Жмайлов.

Эксперт рассказывает, что северные сияния обычно ассоциируют с полярными широтами, однако они могут появляться в любых местах.

«Да, для севера это наиболее типичное и даже сезонное явления. Но сияние появляется и в южных широтах при условии повышенной солнечной активности, которая провоцирует мощные магнитные бури», - объясняет астроном.

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Сергей Жмайлов отмечает, что весной 2022 года, как и в 2023 году, на солнце наблюдали чрезмерную активность.

«Ростовской области повезло оказаться в зоне бури, поэтому ночью далеко от крупных населенных пунктов можно было наблюдать сияние. Думаю, что в перспективе мы будем чаще это наблюдать, потому что частота магнитных бурь за последние пол века заметно усилилась», - рассказал эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, как магнитные бури влияют на работу МКС.

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