«Ростовской области повезло оказаться в зоне бури, поэтому ночью далеко от крупных населенных пунктов можно было наблюдать сияние. Думаю, что в перспективе мы будем чаще это наблюдать, потому что частота магнитных бурь за последние пол века заметно усилилась», - рассказал эксперт.