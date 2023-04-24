Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Истцом выступила компания «Прайм спорт менеджмент», которая хочет получить от клуба вышеуказанную сумму. Иск приняли к производству и следующее заседание состоится 25 мая.
По информации Don_Mash, команда задолжала за сборы в Турции, на которые ездила прошлой зимой. Говорилось, что компания купила билеты, заселила игроков в отель и кормила их.
«Так прошел месяц тренировок. Потом ФК прилетел домой, а деньги турфирме никто не отдал», — говорится в публикации.
Официальной информации о причинах иска не поступало, она уточняется. Сам футбольный клуб принадлежит рэперу Баста.