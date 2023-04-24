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Более 3,6 млн хотят взыскать с футбольного клуба ростовского рэпера Басты

24 апреля 2023, 12:33
Фото: Вася Вакуленко/vk.com/fcskarostov
Более 3,6 млн хотят взыскать с футбольного клуба ростовского рэпера Басты
К спортивной ассоциации «СКА Ростов-на-Дону» передали иск с требованием взыскать более 3,6 миллиона рублей, говорится в документах арбитражного суда.

Истцом выступила компания «Прайм спорт менеджмент», которая хочет получить от клуба вышеуказанную сумму. Иск приняли к производству и следующее заседание состоится 25 мая.

По информации Don_Mash, команда задолжала за сборы в Турции, на которые ездила прошлой зимой. Говорилось, что компания купила билеты, заселила игроков в отель и кормила их.

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«Так прошел месяц тренировок. Потом ФК прилетел домой, а деньги турфирме никто не отдал», — говорится в публикации.

Официальной информации о причинах иска не поступало, она уточняется. Сам футбольный клуб принадлежит рэперу Баста.

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