Доброволец из Новочеркасска был убит на пути домой в зоне СВО

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
Портал Dondау сообщил, что уроженец Ростовской области из Новочеркасска Евгений Скурихин, участвовавший в СВО в качестве добровольца, был убит на пути домой.
По их данным, мужчина отправился в отпуск в середине апреля, однако получил ранение на пути в Ростовскую область, ставшее причиной его гибели.
У Скурихина остались жена и ребенок, в настоящий момент неизвестно, будет ли погибший дончанин представлен к какой-либо награде посмертно.
Обращаем внимание читателей на то, что информация о гибели военнослужащего пока не получила подтверждения в МО РФ или других официальных органах власти, а потому может быть недостоверной. Данные уточняются.
Ранее в Ростовской области простились с бойцом ЧВК «Вагнер» Андреем Терентьевым.