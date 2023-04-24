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Доброволец из Новочеркасска был убит на пути домой в зоне СВО

24 апреля 2023, 08:55
Фото: Dondау
Доброволец из Новочеркасска был убит на пути домой в зоне СВО
Житель Новочеркасска Евгений Скурихин получил смертельную рану на пути домой из зоны СВО, об этом рассказали местные СМИ.

Портал Dondау сообщил, что уроженец Ростовской области из Новочеркасска Евгений Скурихин, участвовавший в СВО в качестве добровольца, был убит на пути домой.

По их данным, мужчина отправился в отпуск в середине апреля, однако получил ранение на пути в Ростовскую область, ставшее причиной его гибели.

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У Скурихина остались жена и ребенок, в настоящий момент неизвестно, будет ли погибший дончанин представлен к какой-либо награде посмертно.

Обращаем внимание читателей на то, что информация о гибели военнослужащего пока не получила подтверждения в МО РФ или других официальных органах власти, а потому может быть недостоверной. Данные уточняются.

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