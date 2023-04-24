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Донской бизнесмен продал контрафактные сигареты на 22 млн рублей

24 апреля 2023, 14:19
Фото: мвд.рф
Донской бизнесмен продал контрафактные сигареты на 22 млн рублей
В Ростовской области предприниматель стал фигурантом уголовного дела за продажу сигарет без маркировки, сообщили в региональном УФСБ.

Бизнесмен в Целинском районе занимался продажей табачных изделий, на которых не было обязательной маркировки. В результате размер ущерба государству от этой деятельности составил более 22 миллионов рублей, но незамеченным преступление не осталось.

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Теперь по данному факту возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет шесть лет заключения. 

Напомним, что Ростовская область заняла 2-е место в стране по объему незаконной табачной продукции. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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