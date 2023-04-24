Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Бизнесмен в Целинском районе занимался продажей табачных изделий, на которых не было обязательной маркировки. В результате размер ущерба государству от этой деятельности составил более 22 миллионов рублей, но незамеченным преступление не осталось.
Теперь по данному факту возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет шесть лет заключения.
Напомним, что Ростовская область заняла 2-е место в стране по объему незаконной табачной продукции. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.