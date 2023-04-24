Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
При этом заявление подал сам Светлицкий, который, ранее являлся гендиректором «Ростовводоканала». В документах суда говорится, что он сейчас отбывает наказание в исправительной колонии в Тверской области.
А само дело рассматривает арбитражный суд в этом регионе. Следующее заседание по делу состоится 8 июня.
Напомним, что Светлицкого посадили за хищение денег при строительстве новых очистных сооружений. Сам он все обвинения отрицал и называл возбуждение дела попыткой рейдерского захвата активов.