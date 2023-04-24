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Экс-владелец «Ростовводоканала» Светлицкий подал на банкротство из-за долга в 6 млрд

24 апреля 2023, 07:34
Фото: vodokanalrnd.ru
Экс-владелец «Ростовводоканала» Светлицкий подал на банкротство из-за долга в 6 млрд
В суд поступил иск с просьбой признать банкротом Станислава Светлицкого из-за долгов на 6,8 миллиарда рублей, говорится в документах арбитражного суда.

При этом заявление подал сам Светлицкий, который, ранее являлся гендиректором «Ростовводоканала». В документах суда говорится, что он сейчас отбывает наказание в исправительной колонии в Тверской области.

А само дело рассматривает арбитражный суд в этом регионе. Следующее заседание по делу состоится 8 июня.

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Напомним, что Светлицкого посадили за хищение денег при строительстве новых очистных сооружений. Сам он все обвинения отрицал и называл возбуждение дела попыткой рейдерского захвата активов.

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