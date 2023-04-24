Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 03:46
Updated Сегодня, 03:46
Эксперт советует ростовчанам избегать мест, где могут обитать клещи: необрабатываемые леса и лесополосы, заросли в городских парках и на дачах.
«Почувствовать укус клеща сразу почти невозможно – их слюна содержит обезболивающее вещество. И даже если вы не ходите туда, где живут клещи, они могут попасть в дом вместе с домашними животными и самостоятельно собранными букетами», - предупреждает медик.
Ольга добавляет, что после обнаружения клеща его необходимо снять так, чтобы не обломать челюсти и лапы насекомого. Затем его нужно переложить в банку и отнести в поликлинику на анализ.
«Клещевым энцефалитом можно заразиться не только через непосредственно укус. Они могут также кусать коз и коров – тогда их молоко и все продукты из него тоже оказываются заражены», - рассказывает медсестра.
Защититься от паразитов, по мнению эксперта, можно при помощи использования репеллентов, профилактическим прививок и серопрофилактики.
«У клещевого энцефалита есть инкубационный период, он длится до двух недель. Затем появляется озноб, тошнота, повышается температура. Наконец, появляются боли в мышцах: особенно в шее и спине», - говорит Фарасян.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове на борьбу с клещами и комарами выделили более 4,3 миллиона рублей.