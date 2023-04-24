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Эксперт рассказал, как ростовчанам уберечься от заражения клещевым энцефалитом

24 апреля 2023, 03:46
Фото: rostov-gorod.ru
Эксперт рассказал, как ростовчанам уберечься от заражения клещевым энцефалитом
Снятого с тела клеща нужно отправить на анализ в поликлинику, об этом корреспонденту RostovGazeta медик одной из донских больниц Ольга Фарасян.

Эксперт советует ростовчанам избегать мест, где могут обитать клещи: необрабатываемые леса и лесополосы, заросли в городских парках и на дачах.

«Почувствовать укус клеща сразу почти невозможно – их слюна содержит обезболивающее вещество. И даже если вы не ходите туда, где живут клещи, они могут попасть в дом вместе с домашними животными и самостоятельно собранными букетами», - предупреждает медик.

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Ольга добавляет, что после обнаружения клеща его необходимо снять так, чтобы не обломать челюсти и лапы насекомого. Затем его нужно переложить в банку и отнести в поликлинику на анализ.

«Клещевым энцефалитом можно заразиться не только через непосредственно укус. Они могут также кусать коз и коров – тогда их молоко и все продукты из него тоже оказываются заражены», - рассказывает медсестра.

Защититься от паразитов, по мнению эксперта, можно при помощи использования репеллентов, профилактическим прививок и серопрофилактики.

«У клещевого энцефалита есть инкубационный период, он длится до двух недель. Затем появляется озноб, тошнота, повышается температура. Наконец, появляются боли в мышцах: особенно в шее и спине», - говорит Фарасян.

 

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